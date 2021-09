Google Meet videohovory teď mohou být o dost větší zábava

Vzpomněli byste si na jména všech komunikačních nástrojů, které Google za posledních 5-10 provozoval. Ano, to je dost obtížný úkol, který by možná rozhodil i zaměstnance tohoto giganta. V současnosti je ale mezi těmito službami a aplikacemi poměrně pořádek. Když pomineme například Gmail nebo Zprávy a podíváme se na kecálky, které umějí například i videohovory, zbydou nám Google Duo a Google Meet. Zatímco první je určený široké veřejnosti a neformální zábavné komunikaci, druhý (který nedávno nahradil Hangouts) je věnovaný spíše firmám a poradám. Přesto je to právě on, který dostane jednu velmi zábavnou funkci – animovaná pozadí.

Už nyní si můžete ve spoustě komunikátorů při videopřenosu nastavit obrázek, který umělá inteligence vykreslí kolem vaší postavy namísto reálného pozadí. Funkci milují jak kreativci a experimentátoři, tak i ti, kteří nestihli v záběru kamery uklidit. Meet teď tuto možnost posouvá na jiný level a Google přitom narovinu říká, že to má do tohoto převážně business nástroje vnést více zábavy.

Když jsme se naposledy dívali, měl už Meet tři tato animovaná pozadí. Můžete je sami vyzkoušet. V tuto chvíli bohužel není možné vlastní animace do nástroje Meet nahrávat, zkoušeli jsme gify i mp4 videa. Budeme se tedy muset spokojit se základní nabídkou. Novinka zatím funguje pouze na počítačích.

Jaké video byste si ideálně dali na poradu do pozadí?

Zdroj: Google