Navigace bez internetu! Google Mapy na Wear OS nově pustíte i offline

Google Mapy pro Wear OS nově podporují offline mapy

Funkce automaticky synchronizuje offline oblasti z telefonu do hodinek

Nová dlaždice „Search & go“ usnadňuje přístup k oblíbeným místům

Google přináší na chytré hodinky s operačním systémem Wear OS dlouho očekávanou funkci do aplikace Mapy Google – offline mapy. Této novinky se dočkají nejen majitelé Pixel Watch, ale všech novějších Wear OS hodinek, včetně Samsung Galaxy Watch4 a novějších, či vybraných modelů TicWatch od firmy Mobvoi.

Po aktualizaci vás aplikace přivítá informací, že „offline mapy v telefonu se automaticky stahují do hodinek“. To znamená, že už nebudete muset řešit stahování map zvlášť pro hodinky – vše se synchronizuje automaticky s vaším telefonem, což je rozhodně praktické. V hlavním menu aplikace najdete novou sekci „Offline mapy“. Zde uvidíte, kolik místa vaše offline mapy zabírají a můžete je případně jednoduše smazat. Google myslel i na úsporu baterie – mapy se automaticky synchronizují pouze při připojení k Wi-Fi a během nabíjení hodinek.

Jak poznáte, že jste offline? Google přidal novou ikonku přeškrtlého mraku vedle času. Takže i když se ztratíte někde bez signálu, budete vědět, že máte k dispozici offline mapy.

Další novinkou je dlaždice „Search & go“. Ta vám nabídne rychlý přístup k vašim oblíbeným místům jako „Domů“ a „Práce“, plus mikrofon pro hlasové vyhledávání. Pokud chcete přejít přímo na mapu, stačí klepnout na „Mapa“ a obejdete tak hlavní menu. Na redakčních Galaxy Watch6 Classic jsme aktualizovali Mapy Google, ale funkce zatím není k dispozici. Během několika dní by se to ale mělo změnit.

Redaktoři z 9to5google mají Google Mapy ve verzi 11.140.0701.W a na Pixel Watch 2 jim již offline mapy fungují.

Oceníte možnost stažení offline map do hodinek?

Zdroj: 9to5google