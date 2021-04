Google odstranil kompas z aplikace Google Mapy před několika lety pod záminkou zpřehlednění uživatelského rozhraní. To sebou přineslo velký odpor uživatelů i proto, že v iOS verzi aplikace kompas nadále zůstal. Kdy je kompas super nápomocný?

Google se snaží udržovat svoje aplikace přehledné a čas od času tak osekává funkce nebo prvky uživatelského rozhraní. Už v roce 2019 to takto odnesla funkce kompas, která byla v aplikaci Google Mapy dostupná při používání navigace. Google uvedl, že kompas odstranil „ve snaze zpřehlednit uživatelské rozhraní“. V iOS verzi Google Map ale takto funkce zůstala. To ještě posílilo odpor uživatelů Google Map na Androidu. Nyní po téměř dvou letech podlehl Google tlaku komunity a rozhodnul se užitečnou funkci do aplikace vrátit.

Google Mapy ve verzi 10.62 by už opět obsahují funkci kompas při používání navigace. Podle šipky kompasu se lze v mapě mnohem lépe orientovat v průběhu navigování. Nejnovější aktualizace Google Map by již měla být dostupná pro všechny uživatele.

