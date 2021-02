Google Mapy jsou asi nejoblíbenější mapovou aplikací na světě a jejich unikátní režim Street View teď dostal velké vylepšení. Obzvlášť majitelé telefonů s velkými displeji jistě ocení tuto novou funkci. Google Mapy a teď dokážou pomocí rozdělení obrazovky zobrazit na displeji zároveň mapu i pohled do ulic pomocí Street View. Jak to funguje?

Pokud často používáte Google Mapy, tak jistě znáte situace, kdy se přepnete do režimu prohlížení ulic Street View, ale občas zároveň ztratíme větší přehled kvůli absenci zobrazení velké mapy. Pokud takto člověk něco hledá, tak musí i několikrát přepínat tyto dvě zobrazení, než si udělá kompletní představu o neznámých místech. Nová aktualizace přináší pohodlné řešení tohoto problému.

Google Mapy v nové verzi dokáží zobrazit Street View zároveň s mapou, a to díky režimu rozdělení obrazovky na dvě poloviny. Nový režim rozdělené obrazovky se zobrazí automaticky potom co zabodnete špendlík do mapy a spustíte Street View. V pravém dolním rohu najdete ikonu pro zvětšení na celý displej. V tomto režimu lze tapnout kdekoli na mapu a okamžitě tím přepnout pohled Street View na dané místo. Pomocí této vychytávky je tak možné zorientovat se na neznámých místech velmi rychle. Google postupně aktivuje tuto funkci všem uživatelům, kteří mají nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Google Mapy.

Zdroj: 9to5google