Google Mapy dostávají novou aktualizaci. Co vylepšuje?

Google vydal novou aktualizaci na své Google Mapy, která se zaměřuje na uživatelské rozhraní u sdílení polohy. Je nyní minimalističtější a zároveň také přehlednější. Disponuje méně rušivou lištou, plovoucím tlačítkem a kartou, kde jsou zobrazeny údaje jako jméno a adresa, ale také kapacita baterie vašeho telefonu.

Do nabídky sdílení polohy u Google Map se dostanete klepnutím na váš avatar v pravém horním rohu a poté na volbu “Sdílení polohy”. Pokud klepnete na tlačítko “Nové sdílení”, vyjede vám seznam vašich kontaktů, se kterými můžete sdílet svou aktuální polohu. Následně vyberete, jak dlouho chcete polohu sdílet a můžete začít.

Nová funkce je dostupná ve verzi 10.40.2 a měla by být již dostupná a to jak pro Android, tak pro iOS. Pro porovnání, jak to vypadalo dříve a jak nyní se můžete podívat na screenshoty výše. Konkrétně kapacita baterie nám dává veliký smysl. Pokud totiž někoho budete hledat tak víte, kolik na to máte přibližně času. Pokud má člověk baterii nabitou, můžete být v klidu. Jestliže mu tam však svítí posledních pár procent, možná byste měli začít spěchat.

Používáte sdílení polohy v aplikaci Google Mapy?

