Čím dál větší množství výrobců Wear OS hodinek se začíná připravovat na Wear OS 3 aktualizaci. Na trhu je už poměrně velké množství hodinek, které nový systém mají, ale výrobci, jako například Mobvoi mají stále co dohánět. Nyní Google učinil poměrně nečekaný krok a přestal podporovat aplikace Google Keep a Google Mapy na starších hodinkách.

Google Keep a Google Mapy nejsou od dnešního dne podporovány na hodinkách se systémem Wear OS 2, který je postavený okolo Androidu 9. Pokud máte tyto aplikace stažené, můžete zůstat v klidu. Jestliže si je ale odinstalujete, nebo své hodinky resetujete, na Google Play je už nenaleznete. Americká firma tedy tímto krokem dává jasně najevo to, jak moc chce protlačit Wear OS 3 na co největší množství hodinek.

Na druhou stranu existuje hromada modelů, které aktualizaci nedostanou a je škoda, že na tyto majitele Google nemyslí. Vždyť třeba na TicWatch Pro 3 GPS, které jsme dlouhou dobu používali, frčeli Mapy skvěle a nebyl s nimi jediný problém.

Dostanou vaše hodinky systém Wear OS 3?

