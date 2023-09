Google Mapy mají novou funkci, díky níž lze přidat smajlíky do uložených seznamů

Tyto emoji se pak mohou zobrazovat přímo v Mapách, abyste je okamžitě poznali

V dnešním návodu si ukážeme jak je přidat. Je to snadné!

Digitální svět je plný ikon a symbolů. Najdeme je především na sociálních sítích, ale už se pomalu objevují i v jiných typech aplikací, nově je využívají také Mapy Google. Nová funkce usnadní vyhledávání oblíbených míst skrz smajlíky.

Možná se ptáte, proč by někdo chtěl používat smajlíky v aplikaci jako jsou Mapy Google. Odpověď je docela jednoduchá. Emoji umožní rychlou identifikaci uložených míst podle kategorie. Například – pokud máte seznam oblíbených kaváren, mohl by být označen ikonou kávy. Podobně to můžete mít ale s ostatními místy, jako jsou restaurace, nebo třeba fitness centra. Nemusí se ale jednat jen o podniky. Na váš seznam si totiž můžete přidat jakékoliv místo, klidně i lesy.

Jak nastavit smajlíky v Google Mapách? Otevřete kartu Uloženo, najděte sekci Vaše seznamy (dole) a klepněte na tři tečky vedle seznamu. Následně stiskněte možnost Upravit seznam. V tomto nastavení můžete seznam přejmenovat, dát mu popis a právě upravit ikonu. Na výběr je ze všech emoji, na něž jsme na Androidu zvyklí, takže se fantazii meze nekladou.

Google Mapy: Jak nastavit emoji v seznamech?

Otevřete aplikaci Google Mapy. Běžte na prostřední kartu “Uloženo”. Sjeďte dolů do sekce “Vaše seznamy”. Klepněte na tři tečky. Klepněte na možnost “Upravit seznam”.

Seznamy jsou ve výchozím nastavení soukromé a nikdo jiný nemá k těmto informacím přístup, takže se nemusíte obávat, že vám do vašich seznamů bude kdokoliv koukat. Pokud ale chcete, můžete ho klidně nastavit jako veřejný, kde bude váš obsah zveřejněn spolu s názvem vašeho profilu a fotkou. Objeví se v různých službách Google na webu (typicky ve Vyhledávání a Mapách).

Jaké další vychytávky používáte v aplikaci Mapy Google?

Zdroj: 9to5google, vlastní