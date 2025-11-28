Gemini míří do Google Map! Pomůže s hledáním kavárny a napíše za vás e-mail Hlavní stránka Zprávičky Google Mapy začínají nahrazovat Google Assistanta plnohodnotným Gemini asistentem během navigace Gemini funguje ve všech typech navigace – v autě, pěšky, na kole i v MHD Novinkou jsou komplexní vícestupňové dotazy a přirozená konverzace Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Umělá inteligence v telefonech čelí zatím jednomu zásadnímu problému: většina funkcí působí jako řešení problémů, které nikdo nemá. Google však s integrací Gemini do Map ukazuje, jak by to mělo vypadat. Navigace dostává asistenta, který dokáže reagovat na přirozené dotazy, hledat místa, přidávat zastávky a zároveň komunikovat s dalšími aplikacemi. A hlavně – funguje to při řízení, chůzi i jízdě na kole. Už začátkem listopadu jsme vás informovali o tom, že Google novinku spouští v USA, a nyní se konečně dostává k prvním uživatelům. Gemini nahrazuje Google Assistanta kompletně Po oznámení začátkem listopadu Google Mapy spouští navigaci s Gemini namísto dosavadního Google Assistanta. Vizuálně poznáte změnu snadno: čtyřbarevný symbol mikrofonu v pravém horním rohu nahradila modrá jiskřička Gemini. Po aktivaci se na moment rozsvítí čtyřbarevný prstýnek, který vzápětí přejde do modré. Co všechno Gemini v Mapách zvládne Základní ovládání navigace probíhá hlasově bez problémů. Gemini rozumí přirozeným příkazům typu: „Naviguj domů“ „Zastav navigaci“ „Přidej zastávku“ „Ztlum navigaci“ „Vyvaruj se mýtným“ „Ukaž alternativní trasy“ Praktičtější jsou ale dotazy na informace o cestě: „Jaká bude další odbočka?“ „Kdy dorazím?“ „Jaké bude počasí v cíli?“ „Kde je má další zastávka?“ Ještě zajímavější je ale hledání míst během navigace. Můžete se zeptat: „Najdi kavárnu poblíž mého cíle, která podává crossianty nebo „Jaké je nejoblíbenější jídlo v menu?“ Vícestupňové dotazy konečně dávají smysl Tady začíná být Gemini skutečně užitečný. Můžete položit komplexní vícevrstvý dotaz a asistent vás provede celým scénářem: „Je na mé trase v okruhu pár kilometrů nějaká cenově dostupná restaurace s veganskými možnostmi? … Jaké je tam parkování?“ A pokračovat: „OK, jeďme tam.“ Nebo ještě dál: „Mimochodem, můžeš mi také přidat do kalendáře zápis na fotbalový trénink zítra v 17 hodin?“ Právě tahle přirozenost konverzace s následným provedením akce je to, co dělá Gemini užitečným. Nemusíte opakovat kontext, systém si pamatuje, o čem mluvíte, a dokáže propojit navigaci s dalšími funkcemi telefonu. Hlášení problémů a integrace se službami Gemini umožňuje také hlásit dopravní situaci: „Na silnici je provoz“ „Vpředu je stavební uzavírka“ „Tady je porouchaný vůz, způsobuje zácpu“ Protože jde o plnohodnotného Gemini asistenta, máte přístup ke všem aplikacím a rozšířením, které podporuje: „Shrň moje poslední emaily“ „Kdy mám další schůzku?“ „Pusť hudbu na Spotify“ „Zavolej mámě“ „Pošli SMS Petrovi“ Tohle všechno funguje během navigace, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi nebo ztrácet kontext. Postupné zavádění na Android i iOS Google začátkem listopadu slíbil, že Gemini pro navigaci v Mapách dorazí „v nadcházejících týdnech“ na Android i iOS. V redakci ji bohužel ještě dostupnou nemáme ani na jednom z telefonů, takže si budeme muset ještě nějaký ten čas počkat. Jak se vám zamlouvá Gemini v Mapách Google? Zdroj: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Maps mapy Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1. Co když se pod stromečkem setkají Pixel 9 Pro a iPhone 16 Pro? Podívejte se na vtipný spot Googlu Jana Skálová 26.12.2024 Lidl nabízí robotický vysavač se skvělým výkonem, obrovskou prachovou nádrží a hlasovým ovládáním Jana Skálová 18.11.2024