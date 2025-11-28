TOPlist

Gemini míří do Google Map! Pomůže s hledáním kavárny a napíše za vás e-mail

  • Google Mapy začínají nahrazovat Google Assistanta plnohodnotným Gemini asistentem během navigace
  • Gemini funguje ve všech typech navigace – v autě, pěšky, na kole i v MHD
  • Novinkou jsou komplexní vícestupňové dotazy a přirozená konverzace

Jakub Kárník
28.11.2025 08:00
gemini google maps 1 jpg

Umělá inteligence v telefonech čelí zatím jednomu zásadnímu problému: většina funkcí působí jako řešení problémů, které nikdo nemá. Google však s integrací Gemini do Map ukazuje, jak by to mělo vypadat. Navigace dostává asistenta, který dokáže reagovat na přirozené dotazy, hledat místa, přidávat zastávky a zároveň komunikovat s dalšími aplikacemi. A hlavně – funguje to při řízení, chůzi i jízdě na kole. Už začátkem listopadu jsme vás informovali o tom, že Google novinku spouští v USA, a nyní se konečně dostává k prvním uživatelům.

Gemini nahrazuje Google Assistanta kompletně

Po oznámení začátkem listopadu Google Mapy spouští navigaci s Gemini namísto dosavadního Google Assistanta. Vizuálně poznáte změnu snadno: čtyřbarevný symbol mikrofonu v pravém horním rohu nahradila modrá jiskřička Gemini. Po aktivaci se na moment rozsvítí čtyřbarevný prstýnek, který vzápětí přejde do modré.

Co všechno Gemini v Mapách zvládne

Základní ovládání navigace probíhá hlasově bez problémů. Gemini rozumí přirozeným příkazům typu:

  • „Naviguj domů“
  • „Zastav navigaci“
  • „Přidej zastávku“
  • „Ztlum navigaci“
  • „Vyvaruj se mýtným“
  • „Ukaž alternativní trasy“

Praktičtější jsou ale dotazy na informace o cestě:

  • „Jaká bude další odbočka?“
  • „Kdy dorazím?“
  • „Jaké bude počasí v cíli?“
  • „Kde je má další zastávka?“

Ještě zajímavější je ale hledání míst během navigace. Můžete se zeptat: „Najdi kavárnu poblíž mého cíle, která podává crossianty nebo „Jaké je nejoblíbenější jídlo v menu?“

Vícestupňové dotazy konečně dávají smysl

Tady začíná být Gemini skutečně užitečný. Můžete položit komplexní vícevrstvý dotaz a asistent vás provede celým scénářem:

„Je na mé trase v okruhu pár kilometrů nějaká cenově dostupná restaurace s veganskými možnostmi? … Jaké je tam parkování?“ A pokračovat: „OK, jeďme tam.“

Nebo ještě dál: „Mimochodem, můžeš mi také přidat do kalendáře zápis na fotbalový trénink zítra v 17 hodin?“

Právě tahle přirozenost konverzace s následným provedením akce je to, co dělá Gemini užitečným. Nemusíte opakovat kontext, systém si pamatuje, o čem mluvíte, a dokáže propojit navigaci s dalšími funkcemi telefonu.

Hlášení problémů a integrace se službami

Gemini umožňuje také hlásit dopravní situaci:

  • „Na silnici je provoz“
  • „Vpředu je stavební uzavírka“
  • „Tady je porouchaný vůz, způsobuje zácpu“

Protože jde o plnohodnotného Gemini asistenta, máte přístup ke všem aplikacím a rozšířením, které podporuje:

  • „Shrň moje poslední emaily“
  • „Kdy mám další schůzku?“
  • „Pusť hudbu na Spotify“
  • „Zavolej mámě“
  • „Pošli SMS Petrovi“

Tohle všechno funguje během navigace, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi nebo ztrácet kontext.

Postupné zavádění na Android i iOS

Google začátkem listopadu slíbil, že Gemini pro navigaci v Mapách dorazí „v nadcházejících týdnech“ na Android i iOS. V redakci ji bohužel ještě dostupnou nemáme ani na jednom z telefonů, takže si budeme muset ještě nějaký ten čas počkat.

Jak se vám zamlouvá Gemini v Mapách Google?

Zdroj: 9to5Google

