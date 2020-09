Je to tu. Google Mapy zobrazují výskyt Covid-19 v konkrétních oblastech

Co už dlouhou dobu viselo ve vzduchu a mnozí uživatelé s tím v podstatě počítali, se stalo skutečností. Google Mapy začínají globálně zobrazovat informace o výskytu viru Covid-19 v konkrétních oblastech včetně počtu nakažených. Novinka bude fungovat jako samostatná mapová vrstva a do mobilních aplikací pro Android i iOS putuje v těchto hodinách. Zatím to nemáme úplně potvrzeno, nicméně statistiky by se měly s největší pravděpodobností týkat i České republiky. Nová vrstva “COVID-19 info” bude u jednotlivých územních celků ukazovat vývoj počtu nakažených za poslední týden. Současně zabarví oblast podle stoupajícího či klesajícího trendu.