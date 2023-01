Google prý chystá lokalizační přívěsek a říká mu “grogu”

Samsung, Apple… a mimo jiné možná brzy i Google. Řeč je o společnostech, které mají na trhu svůj trackovací neboli lokalizační přívěsek. Samsung již nabízí delší dobu svůj SmartTag a nedlouho po něm představil Apple vlastní AirTag, třetí jmenovaná firma by se prý měla ke svým konkurentům přidat co nevidět. Na Twitteru to tvrdí tipér, který má k potenciálnímu zařízení také několik konkrétních, ale spekulativních informací.

Kuba Wojciechowski tvrdí, že na produktu pracuje tým Nest a zařízení zatím nese interní označení “grogu”, “groguaudio” nebo “GR10.” Fanoušci příběhů ze světa Star Wars poznali, že si jméno vývojáři půjčili ze seriálu Mandalorian. Již dříve se mluvilo o tom, že Google připravuje produkt kompatibilní s jeho technologií Fast Pair a tato zpráva bude s největší pravděpodobností souviset.

Google is working on a smart tracker similar to Apple's AirTag, codename "grogu" – report 🧵👇 pic.twitter.com/8K6KO7tfzj — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023

Lokační přívěsek od Google by měl dle tipu disponovat jak připojením přes Bluetooth LE, tak i technologií UWB. Tyto technologie jsou nezbytné pro přesné sledování, takže jejich přítomnost rozhodně nebude překvapením. Ani fakt, že se prý máme dočkat několika barevných variant. Součástí přístroje má být i reproduktor.

Jaké máte zkušenosti s lokalizačními přívěsky?

Zdroj: XDA