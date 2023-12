Nastavení vlastního vyzváněcího tónu pro specifický kontakt je na Androidu v podstatě od jeho počátků. Jde o skvělou funkci, která vám okamžitě indikuje, kdo že vám to zrovna volá aniž byste se museli dívat na telefon. Tudíž už když se k telefonu blížíte, tak víte, zda je to manželka nebo třeba bratr. Uživatel @AssembleDebug si všiml, že Google chystá ještě větší usnadnění tohoto nastavení.

V tuto chvíli si můžete nastavit vlastní vyzvánění pro daný kontakt přímo v aplikaci. Není to nikterak obtížné, ale pokud chcete například zjistit, pro koho máte specifické vyzvánění nastaveno, musíte se složitě prodírat kontakty jednotlivě. To se ale brzy změní. Google totiž do aplikace Kontakty přidá novou sekci „Vyzváněcí tóny“, v níž budou uvedeny všechny kontakty s vlastním vyzváněním.

Skrz jediné tlačítko si navíc budete moci nastavit vlastní vyzvánění pro nový kontakt. To je v porovnání se současným řešením mnohem přímočařejší a jednodušší postup, takže je možné, že začne této funkce využívat více uživatelů. Zatím ale není jasné, kdy novinka dorazí ke všem uživatelům, nyní ji americká společnost testuje.

Google Contacts to get a separate section for contact ringtones

This new section will make it easier to set ringtones for contacts You can play the ringtones here which you have set for contacts. If you have set ringtones for any contact before, they will also appear here. pic.twitter.com/vZKnFFPhQp

— AssembleDebug (@AssembleDebug) December 1, 2023