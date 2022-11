Google Kontakty zavádí super widget. Ocení ho i vaše babička

Jak jsme si mohli všimnout u velké spousty aplikací nejen z dílny společnosti Google, v posledních měsících se (znovu) nastartoval zájem o widgety na plochu. Některé fungují či vypadají jinak, v některých případech pak vznikají úplně nové. Do první kategorie patří nový widget Google aplikace Kontakty, který je nejen zpracovaný v kreativním stylu Material You, ale přináší také velmi praktické vylepšení po stránce ovládání.

Zatímco doposud byly Kontakty schopné na plochu nabídnout pouze widgety “Kontakt”, “Přímá zpráva” a “Přímé vytáčení”, které reprezentovaly v podobě běžné ikony o velikost 1×1 pole jednu funkci, nový rozšířený panel na plochu dokáže sloučit tyto úkony do jednoho. Bude mít základní rozměr 3×2 pole a bude na něm k nalezení jak ořezaná fotografie kontaktu, tak i dvě interaktivní ikony. Právě pro rychlé odeslání zprávy nebo zahájení hovoru.

Pokud máte nějaké oblíbené kontakty, kterým voláte či píšete velmi často, mohli byste tuto novinku ocenit. Stejně tak by se mohla hodit speciálně starším uživatelům, kteří by rádi měli na ploše nejdůležitější možnosti spojení na jedno klepnutí prstem. Widget by se snad měl plošně rozšířit do několika dní či týdnů.

Který kontakt byste dali do widgetu jako první?

