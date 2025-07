Google Keep dostane další malou, ale šikovnou novinku. Usnadní orientaci v dlouhých poznámkách

Dlouhé roky uživatelé poznámkové aplikace Google Keep volali po jednoduché, ale nesmírně užitečné funkci. Nyní se zdá, že jejich přání bude konečně vyslyšeno. Redakci serveru Android Authority se podařilo odhalit, že Google pravděpodobně přidá do své poznámkové aplikace možnost vyhledávání v rámci jediného poznámkového listu. Ačkoliv to zní jako naprostá samozřejmost, současná verze aplikace umožňuje vyhledávat pouze napříč všemi poznámkami najednou, což značně komplikuje práci s delšími záznamy.

Jak bude nová funkce fungovat

Nová možnost nazvaná „Find in note“ (Vyhledat v poznámce) byla objevena při analýze verze 5.25.282.00.90 aplikace Google Keep. K této funkci se uživatelé dostanou přes menu tří teček v pravém dolním rohu při zobrazení konkrétní poznámky. Vyhledávací možnost bude umístěna na samém vrcholu seznamu akcí, tedy nad běžnými volbami typu Smazat nebo Vytvořit kopii.

Novinka se zatím ještě nedostala k uživatelům a ani expertům z Android Authority, kterým se její přítomnost podařilo odhalit s předstihem, zatím nefunguje. Podle uznávaného dataminera vystupujícího pod přezdívkou AssembleDebug po kliknutí na tlačítko Find in note aplikace spadne.

Dohání konkurenci

Co je překvapivé, Google Keep konečně dohání konkurenční řešení, která tuto základní funkci nabízejí již delší dobu. Apple Notes pro uživatele iPhonů již podobnou možnost obsahuje, stejně jako Samsung Notes, který dokonce umožňuje vyhledávání v ručně psaných poznámkách. Tato novinka by tedy měla významně zlepšit uživatelský zážitek zejména těm, kdo si v Google Keep vedou obsáhlé seznamy, rozsáhlé textové poznámky nebo složité plány.

Po implementaci této funkce budou uživatelé konečně moci v dlouhých poznámkách rychle najít konkrétní informaci, podobně jako při použití klávesové zkratky CTRL+F ve webovém prohlížeči či textovém editoru. Pro studenty, profesionály i běžné uživatele to znamená výrazné zlepšení efektivity při práci s poznámkami.

Přelomová změna pro dlouhé poznámky

Ačkoliv se může zdát, že jde o drobnost, pro uživatele, kteří v Google Keep uchovávají rozsáhlé poznámky půjde o zásadní zlepšení. Osobně musím uznat, že se mi líbí směr, jakým se poznámková aplikace od kalifornského softwarového kolosu v poslední době vyvíjí. Zachovává si svou jednoduchost, čímž je pro mne v mnohých případech jasnou volbou oproti řešením typu Notion, ale současně dostává šikovné funkce, které uživatelům dovolí být ještě efektivnější.

Těšíte se na novou funkci vyhledávání v Google Keep?

Zdroj: Android Authority