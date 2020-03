Do Google Keep se chystá kreslení poznámek na zamčené obrazovce

Jeden z členů komunity XDA Developers se pustil do rozboru aktuální verze aplikace Google Keep (5.20) a našel tam část kódu, která odkazuje na chystanou novinku. Oblíbený multiplatformní nástroj pro vytváření poznámek a úkolů se má podle něj dočkat nové funkce pro zamčenou obrazovku. Jednou z možností využití Keepu je kreslení vlastnoručních poznámek, draftů a náčrtů. Přesně tato funkce by podle všeho mohla v jednom z budoucích vydání aplikace dostat nový prostor. A to jako widget na obrazovku zamčeného telefonu. Prakticky by se tak dal ušetřit čas při vytváření základních poznámek, jelikož bychom nemuseli aplikaci hledat na ploše nebo dokonce v nabídce. Google Keep by byl díky kreslení na zamčené obrazovce ještě efektivnější.

Z malé části kódu zatím nejde vyčíst konkrétní podoba této nové funkce, ale dá se to odhadnout. Při probuzení zamčeného telefonu by se na obrazovce mohla objevit ikona aplikace Keep, která by spouštěla widget s kreslením. S ohledem na vývoj Androidu a jeho funkcí je trochu podivné, že Google uvažuje o kreslení v nástroji Keep na zamčené obrazovce právě teď. Na tyto widgety už uživatelé skoro zapomněli a naučili se pracovat jinak. Je ale možné, že se Googlu podaří touto funkcí trend zase probudit.

Google Keep - Notes and Lists Google LLC

Využili byste tuto možnost?

Zdroj: XDA