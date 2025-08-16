Poznámky Google Keep přidávají praktickou funkci. Automatické řazení usnadní orientaci Hlavní stránka Zprávičky Google Keep pro Android získává funkci řazení poznámek podle data vytvoření nebo úpravy Nová ikona v horní liště umožňuje rychlé přepínání mezi třemi režimy řazení Funkce zatím chybí ve webové verzi a na iOS, rozšiřuje se s Android verzí 5.25.312 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Nedávno jsme vás informovali o kompletním redesignu Google Keep do jazyka Material 3 Expressive, který přinesl výraznější vyhledávací lištu a zaoblené kontejnery pro tlačítka. Nyní Google přidává do své poznámkové aplikace dlouho očekávanou funkci řazení, která výrazně usnadní orientaci v obsáhlejších sbírkách poznámek. Řazení poznámek jedním kliknutím Jak upozorňuje server 9to5Google, nová funkce se nachází přímo v horní vyhledávací liště, kde přibyla ikona řazení vedle přepínače mezi jednosloupovým a vícesloupovým zobrazením. Po kliknutí se zespodu vysune panel s třemi možnostmi řazení: Custom (vlastní pořadí, upravujete si jej přetažením jednotlivých poznámek), Date created (dle data vytvoření) a Date modified (dle data poslední úpravy). Aplikace si navíc pamatuje vaše vlastní uspořádání poznámek, takže se k němu můžete kdykoliv vrátit po použití některé z automatických možností řazení. Když je aktivní řazení podle data, ikona řazení se zobrazí v zaoblené pilulce, která indikuje aktivní filtr. Pro koho je funkce ideální Nové řazení ocení především uživatelé s desítkami nebo stovkami poznámek, kteří dosud museli ručně procházet celý seznam. Funkce se hodí například pro rychlé nalezení nejnovějších poznámek nebo naopak těch nejstarších, které už možná nejsou aktuální a můžete je archivovat. Umělá inteligence na zápěstí funguje skvěle! Vyzkoušeli jsme Gemini na Galaxy Watch8 Classic Jakub Kárník Články Jakub Kárník Články Řazení podle data poslední úpravy zase pomůže všem, kteří potřebují rychle najít poznámky, na kterých aktuálně pracují. Funkce zatím není dostupná ve webové verzi ani na iOS, kde musí uživatelé nadále spoléhat na vyhledávání nebo ruční procházení. Novinka se postupně rozšiřuje s verzí 5.25.312.00.90 aplikace Google Keep pro Android. Funkci získávají jak uživatelé s původním Material You designem, tak ti, kteří už mají nový Material 3 Expressive vzhled. Využijete novou funkci řazení ve svých poznámkách? Zdroj: 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aplikace Google google keep poznámky Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024