TOPlist

Poznámky Google Keep přidávají praktickou funkci. Automatické řazení usnadní orientaci

  • Google Keep pro Android získává funkci řazení poznámek podle data vytvoření nebo úpravy
  • Nová ikona v horní liště umožňuje rychlé přepínání mezi třemi režimy řazení
  • Funkce zatím chybí ve webové verzi a na iOS, rozšiřuje se s Android verzí 5.25.312

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
16.8.2025 14:00
Ikona komentáře 0
google keep razeni poznamek v sanonu ilustrace

Nedávno jsme vás informovali o kompletním redesignu Google Keep do jazyka Material 3 Expressive, který přinesl výraznější vyhledávací lištu a zaoblené kontejnery pro tlačítka. Nyní Google přidává do své poznámkové aplikace dlouho očekávanou funkci řazení, která výrazně usnadní orientaci v obsáhlejších sbírkách poznámek.

Řazení poznámek jedním kliknutím

Jak upozorňuje server 9to5Google, nová funkce se nachází přímo v horní vyhledávací liště, kde přibyla ikona řazení vedle přepínače mezi jednosloupovým a vícesloupovým zobrazením. Po kliknutí se zespodu vysune panel s třemi možnostmi řazení: Custom (vlastní pořadí, upravujete si jej přetažením jednotlivých poznámek), Date created (dle data vytvoření) a Date modified (dle data poslední úpravy).

google keep trideni

Aplikace si navíc pamatuje vaše vlastní uspořádání poznámek, takže se k němu můžete kdykoliv vrátit po použití některé z automatických možností řazení. Když je aktivní řazení podle data, ikona řazení se zobrazí v zaoblené pilulce, která indikuje aktivní filtr.

Pro koho je funkce ideální

Nové řazení ocení především uživatelé s desítkami nebo stovkami poznámek, kteří dosud museli ručně procházet celý seznam. Funkce se hodí například pro rychlé nalezení nejnovějších poznámek nebo naopak těch nejstarších, které už možná nejsou aktuální a můžete je archivovat.

Galaxy Watch8 classic
Umělá inteligence na zápěstí funguje skvěle! Vyzkoušeli jsme Gemini na Galaxy Watch8 Classic Jakub Kárník Články

Řazení podle data poslední úpravy zase pomůže všem, kteří potřebují rychle najít poznámky, na kterých aktuálně pracují. Funkce zatím není dostupná ve webové verzi ani na iOS, kde musí uživatelé nadále spoléhat na vyhledávání nebo ruční procházení.

Novinka se postupně rozšiřuje s verzí 5.25.312.00.90 aplikace Google Keep pro Android. Funkci získávají jak uživatelé s původním Material You designem, tak ti, kteří už mají nový Material 3 Expressive vzhled.

Využijete novou funkci řazení ve svých poznámkách?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024

Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá

Adam Kurfürst
29.12.2024