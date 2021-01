Do Google Kalendář se na webu podíváte už i bez připojení k internetu

Potřebovali jste se někdy na počítači nutně podívat do Google Kalendáře, ale byli jste mimo dosah internetového připojení, případně bylo velmi špatné? Pak asi víte, že je to vlastně nemožný úkol. Doposud vás služba nepustila ani k prohlížení událostí na hlavní stránce, aniž by přitom nepotřebovala přenášet nějaká data. Tomu je teď konec. Google Kalendář v rámci prostředí Workspace nově zavádí desktopový offline mód. Ten bude během pár dní dostupný skrze prohlížeč Chrome.

Můžete s klidem sednout s notebookem do vlaku se slabým připojením nebo se případně kdekoli jinde neohlížet, zda a jak dobrá konektivita na místě je. Nyní se do Kelendáře dostanete i bez nutnosti připojování k internetu. Dostupné budou minulé události až čtyři týdny nazpět a při prohlížení budoucích dní, týdnů a měsíců žádné omezení není. Od 20. ledna se novinka zpřístupní administrátorům firemních účtů. V následujících dvou týdnech by pak měli mít možnost zapnout či vypnout desktopový offline mód pro Google Kalendář i koncoví uživatelé. V základním nastavení by měl být každopádně zapnutý.

Zdroj: Google