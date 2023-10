Google prý uzavírá dohody, kdy vyplácí část příjmů výrobcům když nebude instalovat konkurenční vyhledávače

Není to poprvé, co společnosti hrozí vyšetřování

JFTC poprvé v historii žádá třetí strany o informace

V oblasti digitálního světa je nyní pod drobnohledem společnost Google, a to přímo v zemi vycházejícího slunce. Japan Fair Trade Commission, japonská vládní agentura pro zajišťování spravedlnosti, zahájila vyšetřování. Týká se podezření, že porušil antimonopolní zákon. Jaké jsou konkrétní body tohoto podezření?

Povinné instalace aplikací Google

Vše se točí kolem toho, jak uzavírá dohody s výrobci mobilních zařízení s Androidem. Jsou nuceni instalovat aplikace, jako je vyhledávač Google Search a prohlížeč Google Chrome, společně s obchodem Google Play. A to není vše, navíc určuje, kde mají být ikony těchto aplikací na zařízení umístěny.

Dohody o sdílení příjmů a omezení konkurence

Ale pozor, tím příběh nekončí. Druhým bodem podezření je uzavírání dohod, ve kterých vyplácí část svých příjmů z vyhledávání reklam pod podmínkou, že nebudou instalovat vyhledávač konkurence. Očividně to vše zní jako něco, co by mohlo omezit konkurenci a ovlivnit svobodu volby uživatelů. A JFTC se rozhodla tomu přijít na kloub.

Na tomto případu je zajímavé hlavně to, že agentura poprvé v historii žádá třetí strany o informace v rané fázi vyšetřování. A to všechno podle nové politické strategie, která byla publikována v červnu 2022. Vypadá to, že Japan Fair Trade Commission je odhodlána věci pořádně prozkoumat a postavit se nejznámějšímu gigantovi.

Myslíte, že Google jedná férově?

Zdroj: Reuters, JFTC