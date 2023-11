Google chce zpřístupnit iMessage i pro Android, tlačí na EU

V úsilí prolomit exkluzivitu iMessage společnosti Apple vstupuje Google na evropskou scénu s novou strategií. Spojuje síly s vedoucími evropskými mobilními operátory, aby využil zákon EU o digitálním trhu k dosažení změny. Tento zákon klade pravidla pro firmy jako je Apple, aby neupřednostňovali své vlastní služby nad ostatními a zpřístupnili je širší veřejnosti.

With Google unable to persuade Apple to bring RCS support to iMessage, it's doing the next best thing: turning to EU regulators

iMessage je služba pro posílání zpráv od společnosti Apple, která umožňuje uživatelům iPhonů, iPadů a Maců posílat zprávy, fotografie, videa a další média přes internet. Pokud bude Evropská komise souhlasit s argumenty Googlu a podepsaných operátorů, může se stát, že by uživatelé iOS a Androidu mohli lépe komunikovat. To by mohlo vyřešit dlouholetý problém a přinést uživatelům v EU lepší, bezpečnější a univerzálnější způsob komunikace. Rozhodnutí se očekává v únoru 2024 a může mít zásadní dopad na to, jak bude iMessage fungovat a jak bude muset Apple reagovat na požadavky interoperability v rámci EU.

iMessage might soon work on Android, breaking its Apple-exclusive status.

Google and EU are urging Apple to end this exclusivity, allowing iMessage on Android.

Currently, Apple users can message Android users, but it's limited.

