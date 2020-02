Google má dobrou zprávu a také upozornění pro majitele Huawei telefonů

Známá kauza kolem čínské společnosti Huawei a USA vyústila zejména v rozchod mezi přístroji této značky se systémem Android a dalšími souvisejícími službami od Googlu. Huawei pilně pracuje na svém novém řešení a Google mezitím vypustil do světa dvě důležité informace. Vycházejí z četných dotazů, které prý americký gigant dostává od současných či budoucích uživatelů telefonů této čínské značky. Tou první je, že obě firmy budou nadále spolupracovat na aktualizacích pro starší přístroje. Druhá hovoří o tom, že stanovený zákaz předinstalovávat do přístrojů Huawei Google aplikace platí a lidé by to měli respektovat. A to také tím, že nebudou do čínských přístrojů software od americké firmy instalovat ani bokem.

Google: Starší telefony podporu mají, novější nemají certifikát

Obě informace spojuje datum 16. květen 2019. V ten den začal platit zákaz obchodování mezi americkými firmami a společností Huawei. Google potvrdil, že pro telefony vydané do tohoto data bude s čínským protějškem nadále pracovat na bezpečnostních i systémových aktualizacích. “Naším cílem je chránit bezpečnost uživatelů milionů Huawei přístrojů po celém světě. V souladu s vládními nařízeními budeme na jejich podpoře pracovat co nejdéle. Stále však platí, že zákaz to povoluje jen u přístrojů, které byly na trhu před 16. květnem 2019,” popisuje Google ve svém vyjádření.

Současně s tím americká firma vyzývá uživatele, aby do novějších telefonů Huawei, ve kterých Google aplikace předinstalovány nejsou, její nástroje vůbec neinstalovali. “S ohledem na ochranu soukromí a bezpečnost uživatelů jsou naše nástroje Google Play Store a Google Play Protect i balík aplikací dostupné pouze v certifikovaných zařízeních. Vzhledem k tomu, že Huawei přístroje prodávané po zmíněném datu certifikaci nemají, nejsou pro ně naše služby oficiálně dostupné. Jejich případná alternativní instalace může mít za následek nespolehlivou funkčnost a ohrožení pro bezpečnost a soukromí uživatelů,” upozorňuje Google a dodává, že certifikaci svého telefonu si může každý ověřit. Stačí v Obchodě Play otevřít Nastavení a v něm se podívat, zda je přítomna certifikace Play Protect.

