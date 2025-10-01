Google Home Speaker oficiálně představen! Přináší Gemini a 360° zvuk, do Česka se však nepodívá Hlavní stránka Zprávičky Google oficiálně představil nový reproduktor Google Home Speaker s integrovaným asistentem Gemini. Zařízení nabídne 360° zvuk a pokročilé funkce pro ovládání chytré domácnosti prostřednictvím předplatného. Do Česka se bohužel oficiálně nepodívá, na trh přijde na jaře 2026 za cenu 99,99 libry (přibližně 2 800 Kč). Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.10.2025 18:00 2 komentáře 2 Společnost Google představila nový reproduktor pro chytrou domácnost s názvem Google Home Speaker, který se již dříve stal předmětem mnoha úniků. Novinka nabídne integraci s AI asistentem Gemini a pokročilé funkce pro ovládání chytré domácnosti. Na pulty obchodů přistane na jaře příštího roku, do Česka se však bohužel oficiální cestou nepodívá. Chytrý asistent Gemini v centru dění Google Home Speaker je navržený s důrazem na přirozené konverzace s pokročilým AI asistentem Gemini. Uživatelé mohou jednoduše říct „Hey Google“ a následně komunikovat se zařízením jako s živým spolubydlícím – včetně možnosti přerušování a kladení doplňujících otázek. Díky nově představenému předplatnému Google Home Premium, které k zařízení bude na prvních 6 měsíců zdarma, získají uživatelé přístup k režimu Gemini Live. Ten je ideální pro vedení plynulých rozhovorů napodobujících reálnou konverzaci jeden na jednoho. S pomocí asistenta Gemini můžete například získat radu při vaření, když potřebujete najít náhradu za chybějící ingredienci, nebo se ptát na další kroky v receptu. Asistent také pomůže s učením nových dovedností, procvičováním prezentace nebo osvojováním cizího jazyka. Dokonce bude schopen prohledávat historii záběrů z kamer Nest a vytvářet souhrny toho, co se dělo ve vaší domácnosti během vaší nepřítomnosti. Kvalitní zvuk pro každou místnost Reproduktor poskytuje vyvážený 360° zvuk, který se šíří rovnoměrně do všech směrů, takže podle Googlu nezáleží na tom, kde v místnosti je umístěný. Společnost k reproduktoru nabízí 3 měsíce služby YouTube Premium zdarma, čímž získáte přístup k více než 100 milionům skladeb bez reklam prostřednictvím platformy YouTube Music. Google Home Speaker lze propojit s dalšími reproduktory Google Home a Nest pro přehrávání hudby ve více místnostech současně. Dva reproduktory můžete také používat jako stereo pár nebo je spárovat se zařízením Google TV Streamer pro vytvoření domácího kina s prostorovým zvukem. Udržitelný a promyšlený design Google Home Speaker bude nabízen ve čtyřech barevných variantách: Porcelain (béžová), Hazel (šedá), Jade (zelená) a Berry (výrazný odstín světlejší červené). Zařízení je vyrobeno z 39 % recyklovaných materiálů a je zabaleno do inovativní příze vytvořené pomocí unikátního 3D pletacího procesu, který výrazně snižuje textilní odpad. Reproduktor je vybaven světelným kruhem, který informuje uživatele o tom, kdy zařízení poslouchá nebo mluví. Na spodní straně se nachází fyzický přepínač pro vypnutí mikrofonu, který poskytuje dodatečné soukromí, když je potřeba. Dostupnost a cena Google Home Speaker se na trh dostane na jaře 2026 za cenu 99,99 libry (přibližně 2 800 Kč). Oficiálně bude dostupný v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Francii, Německu, Španělsku, Itálii, Nizozemsku, Dánsku, Norsku, Švédsku, Finsku, Belgii, Švýcarsku, Rakousku, Japonsku, Austrálii a Novém Zélandu. Česká republika bohužel na seznamu chybí. K reproduktoru získají zákazníci šestiměsíční zkušební verzi nově uvedeného předplatného Google Home Premium ve standardní verzi. Po skončení zkušebního období budou moci nadále používat základní funkce asistenta, včetně rychlých odpovědí na otázky a ovládání chytré domácnosti. Líbí se vám nový Google Home Speaker a mrzí vás, že nebude dostupný v Česku? Zdroje: Google (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Gemini Google Google Home reproduktor Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.