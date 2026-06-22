Google Home Speaker už předobjednáte na Alze za 2 999 Kč. Česky ale mluvit nebude Hlavní stránka Zprávičky Google Home Speaker je nový chytrý reproduktor Googlu poháněný asistentem Gemini Na Alze ho už předobjednáte za 2 999 Kč, do prodeje v zahraničí půjde 25. června Čeština ale mezi deseti podporovanými jazyky chybí, Gemini tak v reproduktoru česky nepromluví Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Google loni na podzim poprvé oficiálně ukázal reproduktor Home Speaker, navržený pro AI asistenta Gemini, a minulý týden mu konečně spustil předobjednávky na vybraných trzích. Nic přitom nenasvědčovalo tomu, že bychom jej měli pořídit i v Česku, nicméně na Alze je teď novinka k předobjednání za 2 999 Kč. Háček je ale v tom, že čeština mezi prvními deseti podporovanými jazyky chybí, takže hlavní lákadlo – konverzace s Gemini – u nás bez znalosti jiného jazyka neoceníte. V Česku oficiálně nebude, Alza ho ale přesto nabízí Reproduktor Google „dopředstavil“ minulou středu a do předprodeje ho pustil ve skoro dvaceti zemích. Česko mezi nimi není, a tak se zdálo, že sehnat jej bude pro zdejší zájemce problematičtější. Teď se ale objevil v nabídce Alzy, která na něj spustila předobjednávky za 2 999 Kč. V USA přitom reproduktor stojí 99 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 2 100 korun. Česká cena je o poznání vyšší, což u novinek dovážených přes distributora nebývá výjimkou. Co Google Home Speaker umí? Google Home Speaker vsadil na kulaté tělo s 360° zvukem a prstencem LED, který signalizuje, že vás zařízení poslouchá. Na spodní straně najdete fyzický přepínač mikrofonů – jedním pohybem je odpojíte, když nechcete, aby reproduktor naslouchal. Google Home Speaker představen: první chytrý reproduktor poháněný umělou inteligencí Gemini Vašek Švec Zprávičky Vašek Švec Zprávičky Hlavní hvězdou je ale asistent Gemini. Podle Googlu zvládne plynulou obousměrnou konverzaci (s aktivním předplatným Gemini), poradí si s vícekrokovými pokyny a dokáže třeba popsat, co zachytily kamery Nest. Dvojici reproduktorů navíc spárujete s Google TV Streamerem do prostorového domácího kina. Čeština mezi podporovanými jazyky chybí Zásadní problém je v podpoře češtiny. Gemini for Home rozumí při startu jen deseti jazykům: angličtině, italštině, francouzštině, němčině, španělštině, dánštině, nizozemštině, japonštině, norštině a švédštině. V praxi to znamená, že hlavní lákadlo reproduktoru – přirozené povídání s Gemini – u nás rozjedete jen v cizím jazyce. Základní ovládání chytré domácnosti nejspíš zvládnete, ale plnohodnotný AI asistent v češtině je zatím mimo hru. Kdy se čeština přidá, a zda vůbec někdy, Google neupřesnil. Koupili byste si Google Home Speaker, i když neumí česky? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Alza.cz Chytrá domácnost chytrý reproduktor Gemini Google Home Google Home Speaker Google Nest Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024