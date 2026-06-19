Google Home Speaker představen: první chytrý reproduktor poháněný umělou inteligencí Gemini Hlavní stránka Zprávičky Google představil nový chytrý reproduktor Google Home Speaker - vůbec první audio zařízení navržené pro hlasového asistenta Gemini. Díky pokročilé AI rozumí reproduktor běžné lidské řeči včetně komplexních rozhovorů. Zařízení vstupuje do prodeje již 25. června za cenu 99,99 USD Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 19.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Po dlouhých, bezmála šesti, letech od uvedení posledního chytrého reproduktoru přichází Google s novým modelem. Jednoduše nazvaný Google Home Speaker představuje první audio zařízení, které nativně integruje hlasového asistenta Gemini for Home. Předobjednat si jej můžete již nyní. Přirozená konverzace na prvním místě Hlavním vylepšením zbrusu nového Google Home Speaker je pochopitelně umělá inteligence. Gemini for Home si klade za cíl přejít od nepružné a strojové komunikace k adaptivnímu zpracování lidské řeči. Asistent podporuje vícekrokové instrukce, opravy v průběhu řeči a udržuje kontext. Asistent také zvládá interpretovat záměr uživatele na základě logického kontextu, nikoli pouze na základě selektivních příkazů a klíčových slov. Bohužel, čeština mezi podporovanými jazyky chybí. Pokud máte aktivní předplatné Gemini, můžete využít jeho rozšířené funkce i ve spojitosti s Google Home Speaker. Předně pro obousměrnou konverzaci v reálném čase a plynulou změnou témat. Asistent vám dokonce dokáže popsat konkrétní události zachycené kamerami Nest, včetně ověření aktuálního stavu. Snadno tak ověříte například zabezpečení daného prostoru, či se můžete zeptat třeba co dělá váš domácí mazlíček.pecifikované časové období. Poslouží i jako domácí kino Co se hardwaru reproduktoru týče, tak takřka kulaté tělo poskytuje 360° zvukový výstup, takže zvládá rovnoměrně pokrýt daný prostor, ať jej postavíte, či natočíte jakkoli. Reproduktor je pak vybaven několika směrovými mikrofony, jejichž DSP zvládá filtrovat okolní šum a lépe detekovat hlas. Více než zajímavě zní možnost propojit dva reproduktory Google Home Speaker s přehrávačem Google TV Streamer. Díky tomu snadno získáte vícekanálové domácí kino s prostorovým zvukem. Aktivaci reproduktoru a jeho odposlechu pak indikuje LED prstenec na jeho spodní části. Ochrana soukromí je řešena na hardwarové úrovni – přepínačem, který fyzicky odpojí mikrofony. Reproduktor je momentálně možné předobjednat, distribuce na vybraných trzích však započne již 25. června a to za 99 $ (cca 2 100 Kč). Kdy, případně jestli, se dostane i k nám zatím Google neprozradil. Zaujal vás Google Home Speaker? Zdroj: blog.google.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Chytrá domácnost Gemini Google Google Home Speaker reproduktor Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025