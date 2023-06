Nová verze aplikace Google Home se začala šířit v květnu letošního roku. To ale neznamená, že by Google usnul na vavřínech a odložil ji na druhou kolej, právě naopak. Navzdory modernějšímu vzhledu ve srovnání s předchozí verzí existují oblasti, které zaslouží vylepšení.

Sekce Oblíbené byla poprvé přidána v rámci redesignu a přináší výrazné zjednodušení rychlého přístupu k oblíbeným chytrým zařízením a osvětlení ve vaší domácnosti. Problém nastává v případě, kdy chcete jednoduše chce zapnout/vypnout všechna světla v dané místnosti. V současné době je situace taková, že musíte přejít do sekce Zařízení a vybrat konkrétní světla v místnosti, která chcete ovládat, nebo klepnout na zkratku Osvětlení v horní části záložky Oblíbené. To se ale brzy změní a Google nám ušetří minimálně jedno klepnutí.

We just rolled out one of the most heavily requested features from our Public Preview users to Public Preview… You can now add Room Lights (vs just individual lights) to your Favorites in the Google Home App and Home Panel 💡#GoogleHome pic.twitter.com/9jnEc34K4o

— Anish Kattukaran (@AnishKattukaran) June 22, 2023