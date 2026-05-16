Google zřejmě chystá novou obrazovku pro smart home. A že už bylo načase

Pět let. Tak dlouho čekají uživatelé chytré domácnosti od Googlu na nový chytrý displej. Poslední Nest Hub 2. generace dorazil v roce 2021 a o ještě větším Nest Hub Max se nemluvilo dokonce už od roku 2019. Mezitím začalo být ticho kolem celé řady tak hluboké, že mnozí uživatelé měli za to, že na ni Google rovnou rezignoval ve prospěch Pixel Tabletu. Nově se ale ukazuje, že nástupce je zřejmě na cestě. Co o zařízení víme Návrat, který Google sám naznačil Co o zařízení víme Zmínku o produktu s názvem Google Home Display objevil analytik MacRumors Aaron Perris uvnitř kódu aplikace Google Home pro iOS. V seznamu zařízení, kde figurují Chromecasty, Nest Camery i smart reproduktory a displeje, se nově nachází právě nový přírůstek. Žádné další detaily o specifikacích, vzhledu ani ceně zatím neunikly. It looks like Google is working on a new product called "Google Home Display" pic.twitter.com/VULiKgQjDf— Aaron (@aaronp613) May 14, 2026 Samotný název je nicméně dost vypovídající. Google totiž opouští značku Nest a přechází na jednotnější pojmenování pod hlavičkou Google Home. Stejně se ostatně rozhodl pro nadcházející chytrý reproduktor, jenž ponese označení Google Home Speaker a má dorazit na jaře 2026, tedy v podstatě kdykoli teď. Návrat, který Google sám naznačil Únik nepřichází úplně z čistého nebe. Šéf divize Google Home Anish Kattukaran už loni v říjnu uvedl, že chytré displeje vnímá jako ideální formát pro ovládání chytré domácnosti. Načasování úniku navíc krásně sedí – nedlouho před začátkem konference Google I/O 2026, kde by se nové zařízení teoreticky mohlo představit. Pochopitelně platí, že zmínka v kódu aplikace ještě není garance toho, že produkt skutečně vyjde, nebo že se tak stane v dohledné době. Vzhledem k pěti letům čekání, blížícímu se startu Google Home Speakeru a aktuálně rozjetému přechodu na Gemini se ale zdá, že to tentokrát myslí Google vážně. Pořídili byste si nový chytrý displej od Googlu? Zdroje: 9to5Google, Android Authority