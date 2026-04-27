Google pomalu zabíjí značku Fitbit. Uniklo logo nového předplatného Health, které nahradí Fitbit Premium

Adam Kurfürst Publikováno: 27.4.2026 08:00

Google má pověst firmy, která dokáže rozjeté značky utlumit dřív, než si toho stačíte všimnout. A přesně to teď podle všeho čeká i Fitbit, jehož akvizici Google dokončil v roce 2021. Nedávno jsme vás informovali o chystaném bezobrazovkovém náramku Fitbit Air, společně s nímž má dorazit i nové předplatné Google Health. Server 9to5Google nyní zveřejnil, jak by mohlo logo nové služby vypadat, a další detaily naznačují, že softwarové portfolio Fitbitu se bude pomalu, ale jistě převlékat do googlovského kabátu. Logo Google Health: srdce v typickém gradientu Cena předplatného se prý nezmění Fitbit Web API už je Google Health API Hardware si jméno Fitbit zatím udrží Logo Google Health: srdce v typickém gradientu Na novém logu se objevuje srdce nakreslené tahem štětce. Ikonka je laděná do známého barevného gradientu Googlu, který znáte z log Gemini, Google Home, Fotek nebo Map. Převažuje modrá s nádechem fialové, doplňuje ji žlutá, zelená a červená. Logo se objevilo v některých zahraničních verzích Google Storu poté, co si zákazník vložil do košíku Pixel Watch nebo zařízení Fitbit. Vedle něj svítil název Google Health Premium – tedy nová obdoba současného předplatného Fitbit Premium. Cena předplatného se prý nezmění Druhý zdroj informací o Google Health Premium pochází z Apple App Storu, kde se ve výpisu nákupů v aplikaci objevily ceny. Měsíční tarif má vyjít na 9,99 dolaru (zhruba 210 Kč v přepočtu), roční verze pak na 79,99 dolaru (asi 1 700 Kč v přepočtu). Jde o stejnou částku, jakou si Google účtuje za stávající Fitbit Premium. Většina uniklých záznamů již ostatně z obchodů zmizela, takže není jasné, zda jde o finální ceny. Fitbit Web API už je Google Health API Nové logo zdaleka není jediným náznakem toho, že Google značku Fitbit postupně zastíní. Pozorní vývojáři si všimli, že oficiální dokumentace Fitbit Web API se zhruba před měsícem přejmenovala na Google Health API, přičemž rozhraní bylo podle Googlu kompletně přepsané a firma poskytuje migrační návody. Software a služby Fitbitu se tedy postupně stěhují pod novou střechu už nyní. Otázkou zůstává, zda své jméno změní i samotná mobilní aplikace Fitbit, nebo zda kalifornský gigant sjednotí Fitbit a na funkce daleko skromnější Google Fit (druhá zmíněná možnost by za mě dávala největší smysl). Hardware si jméno Fitbit zatím udrží Aspoň částečnou útěchu pro fanoušky značky představuje fakt, že jméno Fitbit nezmizí úplně. Chystaný bezobrazovkový náramek nese označení Google Fitbit Air, což naznačuje, že firma plánuje jméno Fitbit dál používat alespoň pro hardware. Software, služby a předplatné se však zjevně sjednotí pod značku Google Health – a po dlouhých letech, kdy si Google nebyl jistý, co s Fitbitem vlastně chce udělat, je to možná ten nejjasnější signál o směřování celé divize. Oficiální oznámení Google dosud nezveřejnil. Vzhledem k tomu, že už unikla loga, ceny i přejmenované API, by k němu ale mohlo dojít v řádu týdnů – nejpozději společně s představením náramku Fitbit Air. Zdroje: 9to5Google, GSMArena