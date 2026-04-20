Whoop se třese: Náramek bez displeje od Googlu už má jméno

Chystaný bezobrazovkový náramek od Googlu se podle zdrojů bude jmenovat Fitbit Air Předplatné Fitbit Premium se přejmenuje na Google Health s AI zdravotním koučem Oficiální představení by mělo podle informací serveru 9to5Google přijít v řádu týdnů

Adam Kurfürst Publikováno: 20.4.2026

Začátkem měsíce jsme informovali o tom, že Google chystá fitness náramek bez displeje, s nímž chce přímo konkurovat populárnímu Whoopu. Tehdy se zařízení poprvé mihlo na zápěstí basketbalisty Stepha Curryho a o jeho konkrétním jméně se jen spekulovalo. Nyní dorazily nové informace – redakce serveru 9to5Google uvádí, že novinka ponese označení Fitbit Air, a zároveň prozrazuje, že se chystají i zajímavé změny v oblasti služeb. Název Air není u Fitbitu úplnou novinkou Google tlačí zdravotní funkce pod svou hlavní značku Co víme o samotném náramku Oznámení se blíží Název Air není u Fitbitu úplnou novinkou Označení Air používal Fitbit už v minulosti, konkrétně u cenově dostupnější chytré váhy Aria Air z roku 2019. V případě náramku má podle zdrojů odkazovat na tenčí konstrukci, která uživatelům umožní pohodlné nošení po celý den – u bezobrazovkových zařízení je to jeden z klíčových parametrů, jelikož se od nich očekává nepřetržité snímání dat včetně spánku. Zajímavé je, že přestože zařízení ponese značku Fitbit, samotná chytrá nadstavba se oblékne do nového kabátu. Dosavadní předplatné Fitbit Premium, které odemyká pokročilé funkce, bude podle 9to5Google přejmenováno na Google Health. Společně s tím se zbrusu nový AI zdravotní kouč, který je momentálně v režimu veřejného náhledu, bude prezentovat jako Google Health Coach. Google tlačí zdravotní funkce pod svou hlavní značku Rebrand není úplně bez kontextu. Google postupně přesouvá zdravotní a wellness funkce pod svoji hlavní značku a jméno Fitbit zůstává vyhrazené především pro hardware. Ostatně i teaser, který sdílel Steph Curry, byl zakončen gradientním písmenem „G" bez jakékoliv zmínky o Fitbitu. Právě to naznačovalo, že se chystá něco většího než jen další model v dosavadní řadě. V diskuzích se nicméně objevují oprávněné otázky ohledně závazků, k nimž se Google zavázal při akvizici Fitbitu v roce 2021. Součástí schválení akvizice byla mimo jiné povinnost udržovat zdravotní data Fitbitu technicky oddělená od reklamního byznysu Googlu po dobu deseti let. Jak přesně se rebranding na Google Health s tímto závazkem potká, zatím jasné není. Co víme o samotném náramku Detailní specifikace Google zatím tají, ale základní obrysy už známe. Fitbit Air bude bezobrazovkový pásek s textilním materiálem a kovovou sponou, tedy design, který nápadně připomíná Whoop. Veškerá data se budou zobrazovat výhradně v mobilní aplikaci, samotné zařízení na zápěstí bude sloužit čistě pro měření. Oproti konkurenčnímu Whoopu by měl Google zvolit opačný obchodní model. Zatímco Whoop se samostatně neprodává a součástí měsíčního předplatného je i samotný hardware, Fitbit Air bude možné koupit jako standardní produkt s volitelným předplatným. Základní funkce by tak měly být nabízeny i bez placené nadstavby, pokročilejší metriky, jako analýza spánku, zotavení nebo tréninkové zátěže, si ale uživatelé zřejmě budou muset odemknout přes Google Health. Oznámení se blíží Podle 9to5Google lze oficiální představení očekávat v horizontu několika týdnů. Konkrétní cena zatím není známá, ale právě ta bude zřejmě tím, co rozhodne, zda má Fitbit Air šanci reálně zatlačit na pozici Whoopu – ten totiž dlouhodobě těží z kombinace silné komunity, kvalitního softwaru a sportovních ambasadorů. Google má všechny tyto ingredience také, navíc disponuje marketingovou silou, kterou menší značky jako Amazfit nebo Polar nedokáží nabídnout.

Zdroj: 9to5Google

O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi