Google Pixel 10 Pro zlevnil pod 20 tisíc! Má 16 GB RAM, skvělé foťáky a perfektní systém Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 10 Pro je vlajkový telefon se špičkovým fotoaparátem, 16 GB RAM a sedmiletou softwarovou podporou Původně 27 990 Kč, nyní 21 990 Kč a s kódem ALZADNY10 vyjde na 19 791 Kč — sleva téměř 30 % Vlajkový Pixel s cenou pod dvacet tisíc je poměrně vzácný úkaz — tahle nabídka dává nejvíc smysl uživatelům, kterým jde primárně o foťák a čistý Android Jakub Kárník Publikováno: 18.4.2026 12:00 Vlajkové Pixely mají pověst telefonů, u kterých dostáváte do ruky čistý Android přímo z dílny Googlu, nejlepší zpracování snímků a skvělou softwarovou podporu. A právě teď je Google Pixel 10 Pro na Alze za 19 791 Kč po uplatnění kódu ALZADNY10. Původní cena byla 27 990 Kč, mezitím spadla na 21 990 Kč a sleva ji posouvá pod psychologickou hranici dvaceti tisíc — v kontextu startovní ceny to je úspora zhruba 8 200 Kč. Proč si ho lidé chválí S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud si chcete pořídit Pixel, lákají vás špičkové fotky, čistý Android a sedmiletá podpora⚠️ Zvažte, že procesor Google Tensor G5 není žádný bourák a na hry to úplně ideální volba není. Část AI funkcí Googlu navíc v Česku stále chybí — Magic Cue ani Pixel Studio u nás nefungují.💡 Za 19 791 Kč dostanete 6,34″ LTPO AMOLED displej (120 Hz, 3 300 nitů), trojici 50/48/48Mpx fotoaparátů, 42Mpx selfie, 16 GB RAM, Pixelsnap (magnetické Qi2 nabíjení) a teploměr — ano, teploměr. Proč si ho lidé chválí V recenzích se opakuje několik motivů: skvěle zpracovaný hardware s prémiovým pocitem v ruce, parádní LTPO displej s maximálním jasem 3 300 nitů a hlavně fotoaparát. Jeden uživatel, který přecházel z Applu po deseti letech a měl špatné zkušenosti se Samsungem i OnePlus, označil Pixel za jediný telefon, který mu přinesl onu prémiovost blízkou iPhonům. Další oceňují Pixelsnap — tedy magnetické Qi2 nabíjení ve stylu MagSafe — a sedm let aktualizací Androidu, což je super nabídka. Mnozí také zmiňují teploměr jako nečekaně praktickou vychytávku. S čím počítat Nejčastější výtka se týká procesoru Tensor G5. V benchmarcích zaostává za vlajkovými Snapdragony a při chlazení se projevuje throttling — pro náročné hraní tedy hledejte jinde. Druhým bolavým místem je rychlost nabíjení (30 W), která je dnes u vlajek podprůměrná. A konečně zmíněné AI funkce — ty, kvůli kterým si spousta lidí Pixel vlastně kupuje, jsou u nás stále osekané. Jeden uživatel přímo napsal, že si telefon pořizoval kvůli AI a nakonec zjistil, že většina klíčových funkcí v Česku nefunguje. Baterie podle uživatelů vydrží od jednoho do zhruba dvou dnů podle způsobu používání, výdrž není žádná katastrofa, ale ani výjimečná. Pár recenzentů si taky postěžovalo na omezené možnosti personalizace — Pixel launcher je poměrně strohý a některé návyky ze Samsungu tu budou chybět. Za cenu pod dvacet tisíc ale výtky slábnou — zlaté pravidlo „počkej si na slevu", které v komentářích padá pravidelně, je právě teď splněné. Pořídili byste si Pixel kvůli fotkám a čistému Androidu, nebo vám chybějící AI funkce pro Česko tuhle nabídku kazí? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi