Android 17 odhalil tajemství. Chystaná skládačka od Googlu nabídne netradiční barevnou verzi

V kódu Android 17 Beta se objevily tapety pojmenované „Pine" a „Midnight", které mají údajně doprovázet Pixel 11 Pro Fold Pojmenování naznačuje, že nový skládací Pixel přijde v tmavě zelené a černé barevné variantě Google by měl Pixel 11 Pro Fold představit letos v létě společně s běžnými modely Pixel 11 a Pixel 11 Pro

Jakub Kárník Publikováno: 26.4.2026 12:00

Drobný únik, který má pro fanoušky Pixelů přesto svůj půvab. Softwarový inženýr Dylan Roussel objevil v poslední betě Androidu 17 tapety, které jsou v systému přiřazené k zatím nepředstavenému Pixelu 11 Pro Fold. Kromě samotných obrázků obsahuje kód i jejich názvy — a právě ty naznačují (kromě vzhledu samotných tapet), jaké barevné varianty Google chystá. Pine zelená a klasická Midnight Pro modely si zvykají na výraznější barvy Pine zelená a klasická Midnight Tapety nesou pojmenování Pine (česky borovice) a Midnight (půlnoc). Z náhledů, které Roussel zveřejnil, jasně vyplývá, že Pine představuje sytě tmavě zelený odstín, zatímco Midnight bude očekávatelná černá. Pokud výrobce dodrží svůj zvyk — a u předchozích generací Pixelů to platilo — názvy tapet zhruba odpovídají i názvům barevných variant, ve kterých se telefon nakonec dostane do prodeje. U Pixelů z Pro řady Google v posledních letech sází hlavně na střízlivější tóny typu Porcelain nebo Obsidian, výraznější barvy si nechával pro levnější A-řadu. Černá tedy zapadá do zavedeného schématu. Tmavě zelená Pine je ale výrazně zajímavější volbou, která by mohla skládací Pixel viditelně odlišit od konkurence. Vždyť už loňská barva Jade u ohebného Pixelu (minimálně v zahraničí) vzbudila hodně pozitivní ohlas. Pro modely si zvykají na výraznější barvy Trend k výraznějším barvám u prémiových modelů přitom není ojedinělý. Apple u iPhonu 17 Pro představil odstín Cosmic Orange, který se na ulici nedá přehlédnout — a podle ohlasů zákazníků je to přesně to, co od dražších modelů chtějí. Pokud Google s Pine variantou skutečně přijde, stane se logickým pokračovatelem stejné filozofie. Černý nebo bílý telefon vypadá v davu jako další v řadě, sytě zelená skládačka strhne pohled. Pochopitelně je třeba zdůraznit, že jde stále o únik, nikoli oficiální oznámení. Google může barvy do finálního představení přejmenovat, přidat třetí variantu, nebo dokonce některou z nich vyměnit za úplně jinou. Pixel 11 Pro Fold se očekává letos v létě, společně s klasickými modely Pixel 11 a Pixel 11 Pro — definitivně jasno tedy bude až v okamžiku představení. Sáhli byste si po skládacím Pixelu v sytě zelené? Zdroj: Notebookcheck, Dylan Roussel O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…