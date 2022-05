Google aplikace se 100 miliony stažení mění název i logo

Aplikace od Googlu, které nesou označení “Go”, reprezentují škálu mobilních nástrojů, které jsou buď určeny pro slabší přístroje, nebo slibují jednodušší funkce či ovládání. Mezi takové aplikace patří například Google Maps Go nebo třeba Google Go pro jednodušší vyhledávání s méně vychytávkami. Donedávna do této kategorie patřila také Galerie Go, odlehčená verze Fotek Google, která ale aktuálně svou identitu mění. A není úplně jasné, jakým směrem.

Jednoduchý nástroj, který je určen pro off-line uchovávání a třídění fotek, funguje od roku 2019 a nastřádal přes 100 milionů instalací, přišel s poslední aktualizací o zmíněné označení “Go”. A to jak z názvu, tak i z ikony a popisu v Obchodě Google Play. I z nezměněné URL adresy je znát, že jde vlastně původně o “Google Photos Go”.

Několik aplikací již tuto odlehčenou kategorii opustilo, přičemž byly buď ukončeny, nebo naopak povýšeny na standardního mobilního pomocníka bez známek toho, že jde o ořezanější verzi jiného nástroje. V tuto chvíli je tajemstvím, co Google se svou Galerií zamýšlí a jak bude do budoucna fungovat. Změny nasvědčují tomu, že další plány opravdu existují a Galerie by měla zatím přežít.

Kolik máte v mobilu Google “Go” aplikací?

