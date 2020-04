Google uvedl Art Transfer: Převeďte si fotky do podoby světoznámých děl

Jak by vypadal váš portrét, kdyby ho namaloval Van Gogh? Nebo váš obývák v podání Picassa? Pokud nepatříte mezi malíře, kteří je dokáží napodobit, asi byste to jen tak lehce nezjistili. Až doteď. Google vložil do jedné ze svých aplikací zajímavý nástroj, který přesně tyto transformace umožňuje. Jde o aplikaci Google Arts & Culture a v ní ukrytou funkci jménem Art Transfer. Nástroj Arts & Culture není nic extra nového. Google v něm nabízí světu pohled na umělecká díla skrze obrazovku mobilního telefonu a postupem času do něj přidává nové funkce. Vloni to bylo například prostředí s virtuální realitou, ve kterém můžeme zkusit třeba pověsit obraz do ložnice a podívat se, jak by to vypadalo. Nyní americký technologický gigant přichází se zmíněným “převodníkem” Art Transfer, který umí vložené fotografie převádět do stylu známých uměleckých děl.

V aplikaci stačí spustit kameru a pořídit či vybrat existující snímek. Pak dostanete na výběr desítky různých stylů a předloh. Kombinovat můžete s díly takových velikánů jako jsou Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Edvard Munch nebo Leonardo da Vinci. A to díky spolupráci americké firmy s britskou Národní galerií nebo japonským Muzeem umění. Změny můžete v Google pomocníkovi Art Transfer aplikovat na celý obrázek, nebo i jen na jeho část. Společnost k převodu uvádí, že nejde jen o nějaké obyčejné filtry.

Celý převod řídí algoritmy vytvořené umělou inteligencí firmy Google přímo pro nástroj Art Transfer. Aplikace Arts & Cutlure skrze něj nepřekrývá pouze různé prvky fotky filtry či maskami, ale rozebírá a přetransformovává jednotlivé části obrázku. Můžeme si to tedy asi představit jako variaci na aplikaci Prisma. Jen podloženou světoznámými díly. Google také dodává, že zmíněný proces skutečně probíhá jen v aplikaci a to bez jakéhokoli přičinění cloudového ukládání nebo výkonu. Pokud jste tedy skeptičtí vůči podobným nástrojům právě kvůli jejich nejasnému nakládání s vloženými fotografiemi, tady tuto obavu údajně mít nemusíte.

