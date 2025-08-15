Google spouští AI pro hledání levných letenek. Česko ale zatím vynechává Hlavní stránka Zprávičky Google spouští Flight Deals - AI nástroj pro hledání nejlevnějších letenek Funguje jako chatbot, stačí popsat svá přání běžným jazykem Beta verze je zatím dostupná jen v USA, Kanadě a Indii, v Česku musíme počkat Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Google včera představil nový nástroj Flight Deals, který využívá umělou inteligenci k hledání nejlevnějších letenek. Jenže radost českých cestovatelů vydrží jen do chvíle, než si službu zkusí spustit – na stránce je jen stručné hlášení, že „tato funkce zatím není ve vaší oblasti podporována“. Škoda, protože nápad to je zajímavý. Mluvte s AI jako s kamarádem Flight Deals funguje úplně jinak než klasické Google Letenky. Místo vyplňování formulářů a klikání na kalendáře jednoduše napíšete, co hledáte – jako byste se bavili s kamarádem. Třeba „týdenní výlet tuto zimu do města s výborným jídlem, jen přímé lety“ nebo „desetidenní lyžovačka ve světovém středisku“. Systém pak na pozadí prohledá různé kombinace dat, destinací a leteckých společností, aby našel nejlevnější možnosti. Výsledky dostanete přehledně seřazené, bez nutnosti ručně zkoušet různé termíny a letiště. Pro koho to vlastně je? Google jasně říká, že Flight Deals je pro flexibilní cestovatele, jejichž hlavním cílem je ušetřit. Pokud máte jasno, kam a kdy chcete letět – třeba na dlouho plánovanou dovolenou na Havaj nebo služební cestu na konferenci – tenhle nástroj vám moc nepomůže. Je to spíš pro ty, kdo si říkají: „Chci někam vyrazit, ale je mi jedno kam, hlavně ať to není drahé.“ Máte Android? Google právě spustil nový vzhled Gemini, animace vypadá krásně Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky To je trochu limitující. Většina lidí má alespoň hrubou představu, kam by chtěla jet, nebo má omezené časové okno kvůli dovolené. Pro ně zůstává klasické rozhraní Google Flights praktičtější volbou. Google to ostatně sám přiznává – Flight Deals existuje jako samostatný nástroj vedle původní služby, která nikam nezmizí. Beta verze jen pro vyvolené Služba se postupně spouští v beta verzi pro uživatele v USA, Kanadě a Indii. Google chce nejdřív sbírat zpětnou vazbu a zjistit, jak může AI vylepšit plánování cest. Do nástroje se není potřeba registrovat – jakmile bude dostupný, objeví se v levém horním menu na hlavní stránce Google Letenek. Kdy to dorazí k nám? Google bohužel neuvádí žádný časový plán pro rozšíření do dalších zemí. Česká verze stránky sice existuje (s roztomilým sloganem „Sněte více. Plaťte méně.“), ale zatím jen informuje o nedostupnosti. Vzhledem k tomu, že jde o beta verzi a Google chce sbírat zpětnou vazbu, může to trvat měsíce, možná i déle. Je to škoda, protože nástroj by mohl být užitečný pro spontánní cestovatele nebo ty, kdo hledají inspiraci na levnou dovolenou. Na druhou stranu – klasické Google Letenky fungují výborně a pro většinu lidí s konkrétními cestovními plány jsou pravděpodobně stále praktičtější volbou. Ocenili byste tuto službu i v Česku? Zdroj: GSMArena, vlastní O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Google Letenky letenky Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.