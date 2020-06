Google Duo má novou možnost pro zvaní do skupinových konverzací

I když už v České republice dochází k uvolňování vládních nařízení s ohledem na šíření nemoci Covid-19, v jiných zemích je situace nadále vážná. Dokonce stále gradující. Zejména pro ně pak vývojáři chatovacích a videokonferenčních aplikací nadále urychleně vymýšlejí novinky, které mají usnadnit komunikaci na dálku. Rychlost přidávání nových funkcí nepolevuje, ať už jde o Zoom, MS Teams, WhatsApp či Messenger. Aktuálně hlásí změnu Google u svého videochatovacího nástroje Duo, který se naučil zvaní do skupinové konverzace přes odkaz.

Něco takového umí už od počátku například právě Zoom a nedávno se s URL pozvánkami do webového komunikátoru vytasil také Skype. Výhoda tohoto řešení je zřejmá. Ve skupinové konverzaci si stačí vygenerovat zvací odkaz a ten pak poslat požadovaným lidem. Odpadá tak nutnost hledat při zvaní nové účastníky komunikace v seznamech jednoho po druhém. Zvaní do skupinové konverzace přes odkaz se v Google Duo objeví při jejím zakládání a je dostupné kdykoli v průběhu komunikace. Je možné klasicky zkopírovat odkaz, případně i sdílet ho rovnou do libovolné aplikace. Novinka už je dostupná v aktuální verzi aplikace.

Google Duo - High Quality Video Calls Google LLC

Chyběla vám v Google Duo tato možnost?

Zdroj: XDA