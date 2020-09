Díky sdílení obrazovky v Google Duo opravíte babičce Android na dálku

Už v roce 2018 měla aplikace Google Duo schopnost sdílet obrazovku vašeho Androidu. Poté aplikace z neznámého důvodu o tuto vychytávku přišla. Nyní se tato užitečná funkce konečně vrací. Kde všude nám může být užitečná a jaké konkurenční aplikace také nabízí sdílení obrazovky telefonu?

Funkci sdílení obrazovky asi netřeba příliš představovat, jelikož většina z nás ji zná z osobních počítačů. Na mobilních telefonech to ale taková samozřejmost není. Google na videu ukazuje, jak nám sdílení obrazovky v Google Duo může pomoct při video hovoru. Pokud chceme například společně prohlížet fotky, videa nebo plánovat společné aktivity. Je to sice pěkné využití této funkce, ale mnohem častěji bude nejspíš stejně využívána jako prostředek technické podpory. Kdo občas dostává zmatené telefonáty od členů rodiny ve stylu „tady mi něco zmizelo“ tak jistě ví o čem mluvím. Sdílení obrazovky v Google Duo tak možná mnohým z nás ušetří spoustu času a vysvětlování.

Share more moments with your friends on Google Duo.

Now you can use screen-sharing to browse photos and videos together, and plan activities all while on a video call. pic.twitter.com/6LivivvqlO

— Made by Google (@madebygoogle) September 15, 2020