Google zkouší v prohlížeči zvláštní novinku: Diskuzní fórum přímo ve vyhledávání. Zatím jen u sportu

Google testuje funkci, kterou jsme pravděpodobně nikdo nedokázali předpovědět; minimálně mě by to nenapadlo. Někteří uživatelé v USA si při vyhledávání skrze Google nové sekce s názvem Diskuze, která se zobrazuje zejména při hledání sportovních dotazů typu „tým vs. tým“. Po klasickém bloku se skóre a nadcházejícími zápasy se nově zobrazuje prostor pro komentáře fanoušků – a tedy i živá diskuse přímo v rámci výsledků vyhledávání. To by se nám teď, v sezóně MS v ledním hokeji, celkem hodilo, že?

K účasti je potřeba být přihlášen přes Google účet. Váš komentář se pak zobrazuje společně se jménem a profilovou fotkou, a ostatní na něj mohou reagovat, odpovídat nebo jej zhodnotit pomocí tlačítek palec nahoru a dolů.

Diskuze umožňují i filtrování podle nejlepších komentářů nebo kompletního zobrazení všech příspěvků. Po kliknutí na profil se dostanete na uživatelovu stránku s přehledem jeho komentářů – podobně jako na různých sociálních sítích. Uživatel Glenn Gabe na X poskytl snímky obrazovky, které demonstrují, jak novinka v tuto chvíli vypadá:

Ačkoliv je funkce označena jako beta a zatím se týká jen sportovních témat, není těžké si představit, že vývojáři v budoucnu zvažují širší využití, a to třeba i mimo sport.

Je samozřejmě otázkou, jaká pravidla moderace budou v rámci novinky nastavena, a zda uživatelé skutečně uvěří, že má smysl diskutovat přímo ve vyhledávači. Zatím to ale podle dostupných snímků vypadá, že diskuze jedou v plném proudu – jinak bychom si nemohli povšimnout 229 komentářů.

Diskuze v Google jsou rozhodně zajímavé, ale proč existují?

Google se aktuálně potýká s narůstajícím tlakem ze všech stran – ať už jde o konkurenci ze strany nástrojů s umělou inteligencí, jako je ChatGPT, kritiku kvality vyhledávacích výsledků nebo soudních řešení, která dost možná rozhodnou o budoucnosti prohlížeče Chrome. A jak se zdá, jednou z cest, jak chce společnost zvýšit atraktivitu svého vyhledávače, je i přidání diskusních funkcí přímo do výsledků hledání.

Zatím každopádně jde jen o malý test. Ale pokud se osvědčí, mohou Diskuze představovat první krok ke komunitní vrstvě přímo ve vyhledávání bez potřeby další sociální sítě – takže v podstatě něco, co se Google snažil udělat už u dávno zaniklé sítě Google+.

Přáli byste si, aby tato novinka časem přišla naplno i k nám?

Zdroj: AndroidAuthority