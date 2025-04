Zájemců o Google Chrome přibývá: Kromě OpenAI se hlásí i Perplexity a Yahoo

Antimonopolní žaloba proti Googlu začíná přinášet překvapivé scénáře – jedním z nich je možnost, že Google bude nucen prodat svůj prohlížeč Google Chrome. A i když si lze těžko představit, že by Google Chrome vedl někdo jiný, fronta zájemců už se rýsuje. První a patrně nejhlasitěji se ozvalo OpenAI, které přiznalo zájem přímo před soudem poté, co se firma v minulosti snažila o spolupráci s Googlem, ale byla odmítnuta. Teď už je hráčů každopádně více.

Druhým vážným zájemcem je Perplexity. Jeho spoluzakladatel Dmitry Shevelenko uvedl, že si dokáže představit provoz Chromium prohlížeče na stejné úrovni jako Google – bez ztráty kvality a zdarma. Společnost Perplexity se dříve nabízela i ke koupi TikToku, ale případ prodeje sociální sítě od té doby tak trochu leží ladem.

Třetím zájemcem je Yahoo. I tato společnost pracuje na vlastním prohlížeči, ale podle šéfa Yahoo Search by koupě Chromu výrazně urychlila jejich návrat na scénu – to dává perfektní smysl, protože zrovna Yahoo se ve veřejném obraze tak trochu ztrácí už delší dobu.

Hypotetická situace: Yahoo koupí Google Chrome. Jak moc to pomůže?

Šéf Yahoo odhaduje, že by díky tomu mohla společnost skočit do „dvouciferného“ podílu ve vyhledávání. Pro lepší perspektivu si můžeme říci, že podle infografiky od eVisions se Yahoo v rámci České republiky řadí s dalšími menšími vyhledávači do pouhých 3 % podílu. Alespoň tomu tedy tak bylo v roce 2021, ale těžko předpokládat, že se od té doby něco významně změnilo.

Google se zatím brání a hodlá se proti rozhodnutí odvolat. Ale pokud by na prodej došlo, budoucnost prohlížeče Google Chrome může být daleko divočejší, než jsme čekali.

Jaké společnosti byste koupi Chromu nejvíce přáli?

Zdroj: 9to5Google