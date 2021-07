Google finálně mění správu Disku z počítače. Toto nás čeká

Jak jsme vás informovali už letos v únoru, Google se rozhodl udělat pořádek ve svých počítačových nástrojích pro zálohování do úložiště Disk. Zatímco “profíci” s business či školními účty u G Suite / Workspace používali doposud Drive File Stream, běžní uživatelé byli odkázáni na Backup and Sync neboli Zálohování a synchronizace. Teď budou všichni používat Drive for desktop, v češtině Disk pro počítače. Poté, co americká společnost v únoru oznámila hlavně rozdíly mezi těmito službami, nyní známe i přesné termíny přechodu.

Od 19 července 2021 začne nástroj Zálohování a synchronizace představovat a nabízet plynulý přechod do Drive for desktop / Disk pro počítače.

začne nástroj Zálohování a synchronizace představovat a nabízet plynulý přechod do Drive for desktop / Disk pro počítače. Od 18. srpna 2021 začnou uživatelům Zálohování a synchronizace chodit notifikace s výzvou, aby na Drive for desktop / Disk pro počítače přešli.

začnou uživatelům Zálohování a synchronizace chodit notifikace s výzvou, aby na Drive for desktop / Disk pro počítače přešli. Od 1. října 2021 přestane fungovat přihlášení do Zálohování a synchronizace a uživatel bude muset pro správu obsahu z počítače nutně využít Drive for desktop / Disk pro počítače.

