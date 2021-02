Připravte se: Google změní zálohování dokumentů z počítače na Disk

Jestli jste zvyklí na vašem počítači zvyklí efektivně používat nástroj Google Disk (Drive), pravděpodobně máte nainstalovanou jednu z utilit Drive for desktop (česky Disk pro počítače, dříve Drive File Stream) nebo Backup and Sync (česky Zálohování a synchronizace). Pokud nepoužíváte úložiště od Googlu ve firmě, s největší pravděpodobností se vás týká druhá možnost. Najde se ale nemalé množství těch, kteří rádi či z donucení používají oba nástroje. Ty přitom poskytují jiné funkce a vypadají trochu jinak, což rozhodně není ideální. Google se proto rozhodl ještě letos vytvořit nový nástroj pro zálohování na Disk. Měl by si vzít to nejlepší z obou současných programů a poté je nahradit.

Novinka ponese nové jméno prvního jmenovaného pomocníka, tedy Drive for desktop / Disk pro počítače. Do něj se někdy během roku přesunou uživatelé nástroje Zálohování a synchronizace. Ještě než se tak ale stane hodlá Google provést několik změn. Mezi vlastnosti finálního nástroje bude patřit například synchronizace lokálních dokumentů, možnost výběru souborů pro offline práci, nahrávání z USB nebo oblíbený tmavý režim. Naopak nebude fungovat standardní výběr složek, na který jsou doposud uživatelé Zálohování a synchronizace zvyklí. Výsledek budoucího sloučení můžete vyčíst z přiloženého obrázku – v pravém sloupci. Google nový nastupující nástroj pro zálohování na Disk všem zasaženým uživatelům včas oznámí.

Zdroj: Google