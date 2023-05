Google Disk dostane užitečnou složku SPAM

Stejně jako Gmail nás ochrání před nebezpečnými soubory

Složka bude k dispozici ještě tento měsíc

Společnost Google na akci I/O, která se konala minulý týden představila několik hlavních novinek, ale přidala také hromadu menších změn. Mezi nimi je také vylepšení aplikace i webového rozhraní Google Disku. Ten nyní dostává SPAM složku a další nové funkce.

Americký gigant se nechal na své akci slyšet, že Gmail chrání uživatele denně před více než 15 miliardami nevyžádané pošty. Dokáže prý zachytit 99,9 % veškerých podezřelých zpráv, malwaru a formy phishingu. Google Disk se naučí také (stejně jako to dělá právě Gmail) filtrovat potenciálně nebezpečný obsah a automaticky jej zařadí do nové složky SPAM. Další nežádoucí a podezřelé soubory můžete dát do této složky ručně. Učiníte tak v kontextové nabídce či přetáhnutím souboru do složky SPAM, která se nachází na levé straně v navigačním panelu.

Nová složka bude k dispozici ještě tento měsíc, Google ji začne zavádět 24. května, avšak může několik týdnů trvat, než se dostane ke všem uživatelům. K dispozic bude jak v aplikaci, tak i na webovém rozhraní.

