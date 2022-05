Google Drive neboli Disk Google je jedna z nejoblíbenějších a často také automaticky předinstalovaných a používaných služeb, které v tuto chvíli americká firma provozuje. Cloudové úložiště z kancelářského balíku Workspace, které v sobě částečně obsahuje také Dokumenty, Tabulky, Prezentace a další nástroje, je velmi populární jak na mobilech, tak i na počítačích. I když jsme magazín o telefonech, v tuto chvíli se budeme věnovat druhé jmenované verzi. Jelikož do ní dorazily opravdu velmi užitečné klávesové zkratky, na které jste možná i vy pěkně dlouho čekali.

Nové klávesové zkratky pro desktopový Disk Google

Přemýšlíte, o jaké nové zkratky by mohlo jít? Řeč je vlastně o úplně základních, na které jste pravděpodobně zvyklí při práci se soubory či složkami ze systémů Windows či MacOS. O těch, které využívají písmena C, X nebo V pro kopírování, vyjmutí a vložení. Ač se to může zdát podivné, tyto klávesové zkratky doposud Disk Google neumožňoval používat, takže byl uživatel při těchto úkonech neustále odkázaný na zdlouhavé klikání pravým tlačítkem a výběr dané operace z rozbaleného menu.

Co přibylo?

Ctrl (⌘) + C pro zkopírování souboru či složky

Ctrl (⌘) + X pro vyjmutí souboru či složky

Ctrl (⌘) + V pro vložení souboru či složky (platí i pro vkládání do textu)

Ctrl (⌘) + Shift + V pro vložení URL adresy do textu

Ctrl + Enter (⌘ + Return) pro otevření souboru či složky v nové kartě

Po pár dní staré aktualizaci už jsou zmíněné zkratky funkční na Disku Google v prohlížeči Chrome. Dají se použít jak pro práci s jednotlivými soubory, tak i se složkami. A toto kopírování, vyjímání a vkládání nejsou jediné operace, které nově zkratky mají. Google k nim “přibalil” také novinky pro jednoduché kopírování názvu souborů do těla dokumentu a otevírání souborů v nové kartě.

Pro kopírování názvu i odkazu ke konkrétnímu souboru na něj stačí kliknout v nabídce a stisknout Ctrl (⌘) + C. Následně je možné buď pomocí Ctrl (⌘) + V vložit název souboru i s odkazem na něj, nebo prostřednictvím Ctrl (⌘) + Shift + V vložit pouze zkopírovaný URL odkaz. Všechny aktuální zkratky najdete v oficiální nápovědě (v české verzi zatím nejsou).

Které zkratky na Disku nejvíce využijete?