S přihlašovací stránkou do Googlu se léta nic nedělo, ale kalifornský technologický gigant se to rozhodl změnit. Přece jenom, do nové designy postupně přechází u většiny svých služeb, aby šel jedním krokem se současnými trendy. Jakýsi modernější nádech tedy dost možná při svém příštím pokusu o přihlášení do Gmailu nebo YouTube pocítíte i vy.

Google upravil svou přihlašovací obrazovku ve stejném „Material“ duchu, v jakém se nesou i další jeho produkty a aplikace. Aktualizované uživatelské rozhraní se bude zobrazovat jak na webu, tak na mobilních zařízeních. Přepracovaný design navíc umí lépe využívat potenciálu velkých obrazovek a dokáže se jim hravě přizpůsobit, takže se v případech, kde to bude možné, dočkáte více horizontálně stavěného rozvržení. No nevypadá skvěle?

Nutné je podotknout, že se pro vás samotné přihlašování v ničem nezmění. Sám Google v blogovém příspěvku důrazně vysvětluje, že změny jsou pouze kosmetického charakteru a na funkční stránku nemají žádný vliv. Na rozdíl od mnohých internetových služeb tak samotný login zůstane rozdělený na dvě fáze – zadaní e-mailu nebo telefonního čísla a posléze hesla.

Kdy přesně uvidíte novou přihlašovací obrazovku, není jasné. Google se klasicky rozhodl pro svou metodu postupného zavádění, takže někteří uživatelé mohli zaznamenat změnu už ve středu 21. února, ale my ostatní klidně můžeme čekat až do pondělí 4. března.

Zdroje: Google, The Verge