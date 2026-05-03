Googlu unikla tajemná aplikace COSMO! Působí jako schopnější AI asistent

  • Google nedopatřením zveřejnil v Obchodu Play experimentální AI aplikaci COSMO, kterou krátce nato stáhl
  • Aplikace o velikosti 1,13 GB obsahuje lokální model Gemini Nano a nabízí 14 různých dovedností
  • COSMO může fungovat lokálně, přes serverový model PI nebo v hybridním režimu mezi oběma

Adam Kurfürst
3.5.2026 08:00
Google se posledních několik let snaží profilovat jako lídr v oblasti umělé inteligence pro mobilní zařízení a jeho strategie je čím dál průhlednější – dostat co nejvíce funkcí přímo do telefonu, ideálně bez nutnosti připojení k internetu. V pátek se v Obchodu Play znenadání objevila tajemná aplikace s názvem COSMO. Než ji stihl Google v tichosti stáhnout, podařilo se redakci serveru 9to5Google a dalším zachytit, co všechno umí. A je to docela zajímavá podívaná na to, s čím kalifornský gigant aktuálně experimentuje.

Pohled do experimentální kuchyně Googlu

Aplikace COSMO se v Obchodu Play objevila pod názvem balíčku com.google.research.air.cosmo, což napovídá, že pochází z divize Google Research. Sám Google ji popisuje jako „experimentální AI asistentskou aplikaci pro zařízení s Androidem“, která má podle marketingového popisu uživatelům pomoci s organizací dne nebo zodpovídáním složitých otázek. Jak ale píše web 9to5Google, ve finále působí spíše jako testovací prostředí pro budoucí funkce než jako produkt určený běžným uživatelům.

Po instalaci aplikace, která zabírá 1,13 GB úložiště kvůli integrovanému modelu Gemini Nano, na uživatele čekalo poměrně strohé chatovací rozhraní. Server Android Authority navíc upozornil na to, že i samotný profil aplikace v Obchodu Play vypadal nedotaženě – screenshoty byly zdeformované do nesprávných poměrů stran, což jen podtrhuje teorii o předčasném zveřejnění.

14 dovedností, které ukazují, kam Google míří

Nejzajímavější částí celého úniku je seznam takzvaných „Skills“ neboli dovedností, které má COSMO ovládat. Některé z nich už známe z aplikace Gemini, jiné naznačují, kam by se asistent mohl posouvat. Mezi konkrétní dovednosti patří například:

  • Document Writer – nabídne sepsání dokumentu, dopisu nebo shrnutí
  • Calendar Event Suggester – při domlouvání schůzky navrhne přidat událost do kalendáře
  • Browser Agent – nabídne automatizaci úkolů prostřednictvím prohlížečového agenta Project Mariner
  • Deep Research – při komplexnějším dotazu vypracuje hlubší rešerši
  • Quick Photo Lookup – během rozhovoru najde fotku, o které mluvíte
  • Conversation Summary – shrne nedávno ukončené konverzace při změně kontextu
  • Recall – připomene věci, které si chcete pamatovat
  • People Understanding a Event Understanding – poskytnou kontext o lidech a událostech

Doplňují je další funkce typu List Tracker pro automatické navrhování seznamů, Add Timer pro vytvoření časovače u úkolů s časovým rámcem, Jargon Definitions pro vysvětlování složitých zkratek nebo prostá funkce „Google it“ pro rychlé vyhledání odpovědi. Mnoho z toho už dnes v té či oné formě umí Gemini, podstatné ale je, že COSMO všechny tyto dovednosti integruje pod jednu střechu a část z nich má zvládat přímo na zařízení.

Řada z funkcí přitom působí, jako by snad měl telefon neustále poslouchat, co se v okolí uživatele děje – konkrétně třeba Quick Photo Lookup, Calendar Event Suggester anebo Conversation Summary. V takovém případě by mohla aplikace COSMO sloužit jako AI asistent, který by stál neustále při vás (na rozdíl od Gemini, jehož je nutné manuálně vyvolat).

Tři režimy fungování a tajemný model PI

V nastavení aplikace bylo možné vybírat ze tří režimů zpracování dotazů. Vedle hybridního režimu, který přepíná podle dostupnosti připojení, šlo aplikaci nastavit i na čistě lokální model Gemini Nano, nebo naopak pouze na serverový model označený zkratkou PI. Co přesně tato zkratka znamená, Google neprozradil, ale zřejmě půjde o „Personal Intelligence“. Možnost zvolit si výhradně lokální zpracování je přitom z hlediska soukromí poměrně zajímavá – zařízení by tak v ideálním případě nemuselo komunikovat s žádným serverem.

Aplikace si dále říkala o přístup k systémovým oprávněním včetně AccessibilityService API, což jí mělo umožnit „vidět“ obsah obrazovky a reagovat na něj. Podle redakce Android Authority ovšem tato funkce v testování zatím spolehlivě nefungovala, což jen potvrzuje rozpracovaný stav aplikace.

Předzvěst nadcházejícího Google I/O 2026?

Načasování celého úniku je více než nápadné. Vývojářská konference Google I/O 2026 proběhne už v průběhu tohoto měsíce a právě na ní firma tradičně odhaluje největší novinky kolem Androidu, Gemini a obecně AI. Je tedy možné, že COSMO – nebo alespoň některé z jeho dovedností – uvidíme oficiálně představené v podobě nových funkcí Gemini, případně exkluzivně pro telefony Pixel.

Stejně tak je ovšem ve hře varianta, že se jednalo čistě o interní výzkumný projekt, který se k veřejnosti dostal pouze omylem. Vzhledem k tomu, jak rychle Google aplikaci stáhl a jak rozpracovaně působila, je pravděpodobné, že na finální podobu si počkáme ještě dlouho – pokud se vůbec někdy dočkáme.

Které z dovedností COSMO byste využili nejčastěji?

Zdroje: 9to5Google, Android Police, Android Authority

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

