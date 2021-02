Google Classroom dostane řadu užitečných vylepšení, které pomůžou milionům studentů, učitelů i rodičů. V posledním roce je o tuto aplikaci obří zájem a Google reaguje na podněty uživatelů úpravou mnoha funkcí, aby pomohl zjednodušit domácí vzdělávání, které zažívá boom na celém světe. Jak bude fungovat offline mód v Google Classroom?

Počet uživatelů Google Classroom narostl za poslední rok ze 40 milionů na obřích 150 milionů. Studenti na celém světe nemají přístup do škol, takže se logicky výuka přesunula do online prostředí. Google oznámil, že v tomto roce vylepší Android aplikaci o schopnost pracovat s přerušovaným nebo i žádným připojením. Studenti budou moct bez připojení k internetu začít práci na domácích úkolech, prohlížet si nová zadání, otevírat přílohy na Disku a psát úkoly v Google Dokumentech.

Android aplikace Google Classroom kromě funkce offline mód také nabídne možnost spojovat fotky vyfocených úkolů do jednoho dokumentu, ořezávat nebo otáčet vyfocené obrázky a upravovat světelnost. Učitelé by také měli mít jednoduší práci. Přibude jim možnost nahlížet zároveň do prací studentů a jejich známek. Učitelé budou mít také k dispozici lepší přehled o aktivitě žáků. Přibude jim možnost vidět, jak žák interaguje s Google Classroom. Pro všechny platformy jsou také v přípravě bohaté možnosti formátování textu. Další vylepšení jsou pro letošek prý v přípravě. Zatím bohužel nevíme přesné datum, kdy nové funkce k učitelům a žákům dorazí.

Jaké máte zkušenosti s Google Classroom?

Zdroj: Google Blog