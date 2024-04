Google Chrome podporuje rozšíření a některá jsou opravdu užitečná

Někteří uživatelé ale neznají míru a instalují i desítky rozšíření

Pokud v takovém případě něco přestane fungovat, nejde zakázat všechna rozšíření jedním kliknutím

Google Chrome by brzy mohl získat možnost zakázat všechna nainstalovaná rozšíření jedním kliknutím. To bude užitečné zejména pro ty, kteří mají spoustu rozšíření a potřebují je z toho či onoho důvodu všechny deaktivovat. V současné době můžete rozšíření Google Chrome deaktivovat prostřednictvím nabídky „Spravovat rozšíření“. Můžete to však udělat pouze jeden po druhém. To znamená, že neexistuje způsob, jak je deaktivovat všechny najednou.

Google Chrome umožní snadnou deaktivaci všech rozšíření

Zdá se, že Google pracuje na možnosti zakázat všechna rozšíření najednou. To může být užitečné v určitých situacích, například když máte podezření, že zdrojem nějakého problému je rozšíření. V těchto případech můžete buď zakázat jedeno rozšíření (pokud máte podezření na konkrétní), nebo všechny. Pokud kvůli tomu nebudete muset přecházet do nabídky „Spravovat rozšíření“ a klikat po jednom, proces se výrazně urychlí.

Jedno tlačítko zakáže všechna rozšíření

Bude to nyní totiž možné prostřednictvím nového přepínače, který bude integrován do tlačítka Rozšíření v horní liště prohlížeče. Ale nejen to, každé rozšíření bude mít také svůj vlastní přepínač deaktivace. Zdá se, že tyto přepínače jsou nastaveny tak, aby nahradily původní ikonu připnutí, která v současné době umožňuje uživatelům připnout rozšíření na panel nástrojů prohlížeče pro snadný přístup.

Kromě toho je přepracována nabídka Rozšíření tak, aby se snadněji spravovala, a okamžitě uživatele informovala o tom, která rozšíření mají oprávnění k interakci s webovou stránkou, kterou si právě prohlíží. Tato informace má pomoct uživatelům lépe porozumět chování rozšíření a informovaněji se rozhodovat o tom, která rozšíření ponechat aktivní.

Jak tuto funkci aktivovat

Je pozoruhodné, že Google na tom už nějakou dobu pracuje. Zprávy o novém přepínači, který deaktivuje všechna rozšíření se objevují už od začátku loňského roku. Chcete-li jej aktivovat, musíte v prohlížeči Google Chrome 125.0.6398.0 povolit příznak „chrome://flags/#extensions-menu-access-control„.

Jak vidíte, po povolení přepínače se změnila ikona Rozšíření a také její chování. Dobré je, že zakázání rozšíření je jen dočasné, opětovné přepnutí přepínače rozšíření zase povolí.

Využijete podobný kill-switch?

