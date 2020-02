Sem, nebo na cloud? Google nabídne nové možnosti pro ukládání hesel

Jednou z výhod moderních internetových prohlížečů je synchronizace a přenositelnost různých dat do jiných zařízení. Velkým průkopníkem byl v této oblasti zejména Google Chrome. Nechceme ubírat zásluhy konkurenčním nástrojům, ale až v tomto prohlížeči začali uživatelé masově poznávat ukládání a synchronizaci hesel, záložek, platebních karet nebo dat ve formulářích. Zejména ukládání přístupových kódů a hesel je věc, která mnoha lidem šetří desítky sekund a možná i minut denně. Najdou se ovšem situace, kdy se lidem úplně nechce přístup do účtů ukládat. Nebo alespoň synchronizovat v prohlížeči pro jakékoli zařízení. Prohlížeč Google Chrome proto má prý nově nabízet ukládání hesel ve dvou variantách. Dostaneme na výběr, zda chceme údaje uložit standardně do cloudu, nebo jen v lokálním zařízení.

Tato novinka se může hodit třeba v případech, kdy na konkrétní web přistupujete jen z domu nebo z kanceláře. A nechcete přitom riskovat, že se někdo jinde na přihlášeném počítači na web skrze váš profil dostane. Ano, je to nezodpovědný případ, který by ideálně neměl nastat, ale i kvůli němu asi Google na změnách pracuje. Nová možnost se objevila v testovací verzi prohlížeče Google Canary. A hovoří se o dvou prvcích, které se nově mají v Google Chrome k ukládání hesel objevit. V prvé řadě to bude samotná volba, kam se mají data uložit. A ve správci hesel pak přibudou ikonky, které budou informovat o tom, kam Chrome data uložil.

Využijete této nové možnosti?

Zdroj: chromestory