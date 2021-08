Vloni v květnu se začala v populárním prohlížeči Google Chrome zavádět nová funkce pro seskupování karet do skupin, což si našlo velkou spoustu fanoušků. Pro uživatele, kteří mají rádi v internetovém prohlížeči pečlivě rozdělený pořádek, jde o skvělou věc. Doposud tomu však ještě něco velmi významného chybělo. Pokud člověk celý prohlížeč zavřel, rozdělené uspořádání zmizelo a skupiny bylo po restartu (za běžných okolností) nutné vytvářet znovu. Sice to trvalo více než rok, ale řešení je konečně tady. Skupiny karet dostanou možnost ukládání.

Novinka se projeví v rozbalovacím menu u každé skupiny. Kromě již stávajících možností tam bude také přepínač Save group / Uložit skupinu. Jak ukazuje předběžné testování, má to ještě svoje mouchy. Skupina se podle všeho neuloží jako plnohodnotný panel na horní straně prohlížeče, ale jako položka na liště záložek. Můžeme doufat, že před dokončením a vložením do ostrého Google Chrome se to ještě změní. Řeč je pochopitelně o desktopové verzi.

Jak často využíváte skupiny karet?

Zdroj: 9to5