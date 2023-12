Google Chrome dostává tři užitečné funkce! Využijete je?

Google Chrome v nové aktualizaci přinesl trio praktických funkcí

Umožní barevné rozlišení a seskupení karet

Další funkcí je automatická bezpečnostní kontrola

Google přichází s novou aktualizací, která má pomoci zpřehlednit otevřené karty v prohlížeči a poskytnout uživatelům bezpečnější přístup k webovým stránkám. Jedna z funkcí umožní barevně či štítkem označit kartu pro lepší přehlednost a druhá zase provede bezpečnostní kontrolu automaticky přímo na pozadí. Kromě toho v rozhraní jednoduše uvidíte, kolik jednotlivé karty čerpají paměti.

První přidanou funkcí je velice praktické sloučení skupin karet. Pokud jste jedním z těch, co si otevírají několik karet najednou a pak složitě proklikávají mezi nimi a hledají tu správnou, tato funkce vám dokáže rapidně ušetřit čas. Kliknutím pravým tlačítkem na ,,Přidat kartu do nové skupiny“ se vám otevře rozhraní, které vám umožní barevně rozlišit a pojmenovat skupiny nebo je rovnou přesunout do nového okna.

Další z tria nově přidaných funkcí zajistí neustálou kontrolu otevřených karet. Bezpečnostní kontrola se spustí automaticky na pozadí, aniž byste ji museli sami provádět. Stačí kliknout na tři tečky v pravém horním rohu a otevřít bezpečnostní upozornění. Umožňuje také zrušit oprávnění ke sdílení umístění, mikrofonu nebo přístup k dalším webům, v případě že dlouho nebyl navštíven. Dříve byly tyto funkce možné pouze ručním klepnutím na tlačítko ,,Zkontrolovat nyní“ v nastavení Google Chrome.

A poslední praktickou funkcí, na kterou se vývojáři v poslední aktualizaci je zaměřili, je aktuální ukazatel využité paměti. Ta je v Chrome dostupná už delší dobu, nyní ji ale Google prezentoval oficiálně. Po najetí ukazatelem myši na otevřenou kartu, v tabulce ihned pod zobrazením náhledu naleznete aktuální Využití paměti. To může uživatelům pomoci například při optimalizaci výkonu nebo pomoci předcházet přetížení paměti.

Oceníte jednu z těchto nových funkcí Google Chrome?

Zdroj: blog.Google