Google finálně vydal Chrome OS Flex, spásu pro starý počítač

Pokud máte doma nějaký pomalejší či zastaralejší notebook či počítač (PC i Mac), pravděpodobně jste nedávno zaznamenali informaci o systému Chrome OS Flex. Tato novinka od firmy Google, která má za úkol právě zprostředkovat příjemné používání i staršího “železa”, před několika hodinami opustila fázi beta testování a míří k plošné distribuci. Bezplatnou verzi Chrome OS tak mohou začít používat všichni zájemci.

Jelikož je Chrome OS Flex zajímavý hlavně svou schopností bez větších nároků běžet na slabším hardware, který pro tento systém ani nebyl původně stavěný, Google má v tomto směru i nemalé plány. Rád by svůj systém dostal jako alternativu do počítačů ve školách či malých firmách, kde by jinak uvažovali o dalším přechodu na novější Windows či Mac OS. Úctyhodné je, že Google pro svůj Chrome OS Flex již oficiálně certifikoval přes 400 konkrétních zařízení. To je další důkaz, že to s distribucí myslí skutečně vážně.

Jaký nejstarší počítač doma ještě používáte?

Zdroj: aauthority