Google Chrome má po 8 letech nové logo. Hádaly se v něm barvy

První vzniklo v roce 2008, další verze přišla v roce 2011, třetí varianta se objevila roku 2014 a v pořadí čtvrtá podoba přichází nyní, po dlouhých osmi letech. Řeč je o logu prohlížeče Google Chrome, které má novou podobu hned z několika důvodů a upraveno bylo hned několik jeho vlastností, i když rozdíly třeba nemusejí být na první pohled ani vidět. Nové logo a jeho vznik přiblížil na Twitteru jeho designér Elvin Hu.

Z nejlépe viditelných rozdílů zaujme například změna proporcí u středového kruhu a také jasnější barvy, které již odpovídají novému vizuálu zbylých Google aplikací. Z ikony poprvé úplně kompletně zmizely stíny, díky čemuž je výsledná podoba čistější a jednodušší. Ani o úplně obyčejné jednolité barvy však nejde.

“Zjistili jsme, že umístění určitých odstínů červené a zelené vedle sebe vytváří nepříjemné barevné vibrace, takže jsme do ikony zavedli mírné přechody, abychom je zmírnili,” popisuje autor.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1

— Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022