Google Chrome se nedávno dočkal aktualizace

Ta přesouvá lištu s nedávno staženými soubory

Poradíme, jak ji vrátit zpět

Také v posledních dnech hledáte v Google Chrome dolní lištu s nedávno staženými soubory? Nejste sami. Google totiž minulý týden nejpopulárnější prohlížeč světa aktualizoval, přičemž právě přesunutí nedávno stažených položek je tou největší změnou.

Nově nalezneme tyto soubory v pravém horním rohu, konkrétně vedle adresního řádku, kde se nachází nová ikonka pro stahování. Po klepnutí na ní se vám zobrazí seznam se sedmi naposledy staženými soubory. Pokud na daný soubor najedete, zobrazí se další dvě možnosti, jedna pro otevření a druhá pro zobrazení složky. I zde můžete pochopitelně stahování pozastavit nebo úplně zrušit.

Zajímavé je, že pokud jste v posledních minutách nic nestáhli, ikonka zmizí. Můžete ji opět vyvolat v nabídce se třemi tečkami, kde se nachází možnost “Stažené položky”, nebo přejít přímo do velkého správce skrz klávesovou zkratku CTRL+J.

Jak vrátit zpět původní lištu se staženými soubory v Chrome?

Na Redditu a ostatních fórech se tato novinka nesetkala s příliš pozitivními ohlasy. Upřímně ani já nejsem z nového správce nadšený. Když chci kupříkladu stažený soubor rovnou přesunout (typicky obrázek přímo do Photoshopu skrz drag and drop), nový správce mi to neumožní. Proto jsem se vrátil zpět k tomu starému, naštěstí je to otázka několika vteřin.

Do adresního řádku stačí zadat chrome://flags/#download-bubble a tuto možnost vypnout zvolením “Disable”, následně stačí Chrome restartovat a budete mít zpět starou lištu.

Co říkáte na nového správce stahování v Chrome?

