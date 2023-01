Přepínání Google účtů v Chrome má nový vzhled. Líbí?

Jak si jistě všimli minimálně majitelé zařízení se systémy Android 12 a Android 13, Google zavedl a postupně rozšiřuje nové vizuální prostředí Material You. To se vyznačuje zejména schopností automaticky nastavovat barevný nádech různých prvků dle použité tapety, nicméně nový styl se projevuje i jinak. Například zakulacenými tlačítky a rohy oken nebo čitelnějšími písmy. Po mobilech a tabletech se Material You se začíná šířit také na jiných platformách. Posledním příkladem je přepínání účtů v desktopovém prohlížeči Google Chrome.

Po kliknutí na profilovou fotografii vpravo nahoře se nyní rozbaluje nová nabídka, která využívá zmíněné zaoblení rohů i tlačítek. Primární účet má dominantní postavení na horní straně, pod ním se případně nacházejí ostatní. Nechybí tlačítka pro nastavení účtu, přidání dalšího nebo hromadné odhlášení. Přepínání účtů ve stylu Material You je pravděpodobně zaváděno bez ohledu na verzi prohlížeče Google Chrome. Stejné se nedávno objevilo v mobilní aplikaci Google Zprávy.

Jak se vám líbí nový vzhled přepínání účtů v Chrome?

Zdroj: 9to5